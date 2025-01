Freispruch für Syrer: Warum sich Elon Musk die österreichische Justiz vorknöpfte

Dies ist die Geschichte einer Nachricht, die ihren Ursprung in der Wiener Landesgerichtsstraße hat und von dort aus innerhalb weniger Tage in der Weltpolitik ankam. Die auf ihrem verworrenen Weg Spuren in Deutschland hinterließ, in England und in den USA, die zur Destabilisierung von Europa beitrug – oder jedenfalls dafür verwendet werden sollte –, und die, wohl mehr zufällig als systematisch, zu einem Schulbeispiel für die zeitgenössische Empörungspropaganda in den sozialen Medien wurde.

Steilvorlage für Musk ist Falschmeldung

Tatsächlich erreicht die Meldung aus Wien zwei Tage später auch die britische Social-Media-Sphäre: Am 10. Jänner um 9.27 Uhr abends postete der – laut Selbstdarstellung an „Breaking News, History, Geopolitics“ interessierte, in seiner Timeline aber fast exklusiv islamfeindlich strukturierte – Account „Dr. Maalouf“ (192.000 Follower) eine stark verkürzte Zusammenfassung:

„A 12-year-old girl was raped by 19 (!) migrants in a parking garage near Vienna Central Station, Austria. The first migrant on trial, a 17-year-old Syrian national, was acquitted, even though he had already confessed. The court ruled there was no evidence to prove the schoolgirl did not consent. He left the girl €100 as a ‚gesture of goodwill‘ before leaving the courtroom.“

So gelesen handelt es sich tatsächlich um ein unfassbares Ereignis. Doch die Darstellung strotzt vor Fehlern. Es ging im Prozess um einen, nicht 19 Beschuldigte. Dieser hatte auch die Vergewaltigung nicht gestanden.

Doch es wird die Version sein, die 1,5 Stunden später wie eine Musk-Rakete durchs X-Universum rast und Millionen Menschen erreicht. Der Chef der Plattform persönlich, Elon Musk (212 Millionen Follower), retweetet den Beitrag um 10.54 Uhr mit dem Kommentar „This is crazy“.

Tausende Kommentare heben mit ab, die vor rassistischer Empörung und dem Zweifel an der Zukunftsfähigkeit Europas strotzen. Bis dato erreichte Dr. Maaloufs Tweet 40 Millionen Aufrufe. Anwalt Flatz postet einen Spendenaufruf unter Musks Posting: „Dear Elon, … non of us can understand this decision …“