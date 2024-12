Das war 2024: Das Fußballteam schießt Tore, Nehammer ein Foto

Ein paar Spieler tragen noch ihre Fußballschuhe, einzelne schon Schlapfen. Die prominentesten Kicker – Marcel Sabitzer und Marco Arnautović – sind nicht zu sehen. Sabitzer war vielleicht schon unter der Dusche und der 35-jährige Arnautović noch am langen Weg in die Kabine.

Das Selfie ist professionell von leicht oben aufgenommen und geschickt arrangiert. Links vorn ist der Kanzler zu sehen, dahinter Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler mit Daumen-hoch-Geste und in der gedachten Diagonale zum Fluchtpunkt des Bildes die „Burschen“, um einen Tisch gruppiert.

Sein publikumswirksamstes Selfie (11.683 Likes) macht Nehammer am 25. Juni um exakt 20.17 Uhr in einer Umkleidekabine des Berliner Olympiastadions. Soeben hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft im EM-Spiel gegen den hohen Favoriten Niederlande mit 3:2 gewonnen und damit den Gruppensieg geholt. Neben das Selfie postet Nehammer einen von Fan-Spirit getragenen Kommentar: „Ein Wahnsinnsspiel, eine historische Leistung! Ganz Österreich ist stolz auf euch, Burschen!“

Viele Selfies stellte Karl Nehammer heuer nicht auf seinen offiziellen Instagram-Kanzler-Kanal. Eines schoss er am Opernball mit Priscilla Presley an der Seite, ein anderes zeigt ihn mit dem indischen Premier Narendra Modi vor dem Stephansdom, ein weiteres mit Hund.

Oh, wie ist das schön! Das Bild zeigt einen begeisterten Kanzler mit aufgerissenem Mund. Interessant wäre es zu wissen, was Nehammer, als er abdrückte, von sich gab. Ein herzhaftes „Jawoi!“ ist der Lippenstellung nicht abzulesen, auch kein „Bravo!“ oder „Ole!“, eher ein „Supa!“ oder „Supa, Burschna!“. Auch im Büro des Kanzlers ist dies nicht mehr eruierbar. Ansonsten zeigt man sich dort sehr auskunftsfreudig. Demnach bleibt Nehammer etwa 15 Minuten lang in der Kabine. Laut Kanzlerbüro habe er „kurze Worte der Freude und des Dankes ausgedrückt“ und „in Gruppen mit mehreren Spielern gesprochen“. Die Fußballer wurden nach dem Besuch von Nehammer und Kogler von Journalisten auf ihre Eindrücke angesprochen. Verteidiger Philipp Lienhart hielt dazu fest: „Sie haben kurz zur Mannschaft geredet und dann noch ein Lied angestimmt.“ Nun weiß man, dass in der Kabine des Nationalteams während der EM vor allem zwei Rainhard-Fendrich-Klassiker gesungen wurden: „Strada del Sole“ und „I am from Austria“. Da 2024 ein Wahljahr ist, kann man wohl davon ausgehen, dass Nehammer und Kogler eher „I am from Austria“ anstimmten, schließlich sind Nationalspieler wahlberechtigt. Der Text ist auch gängiger. Vorstellbar wäre auch, dass beide bloß den Schlachtruf „Immer wieder Österreich!“ angrölten. Weit gefehlt: Auf offizielle Anfrage von profil teilt das Presseteam des Bundeskanzleramts mit: „Der Bundeskanzler hat das bekannte Fußball-Lied ,Oh wie ist das schön‘ angestimmt.“

© APA/GEORG HOCHMUTH Romano Schmid bejubelt sein Tor zum 2:1 gegen die Niederlande © APA/GEORG HOCHMUTH Romano Schmid bejubelt sein Tor zum 2:1 gegen die Niederlande

Public Viewing statt Cabin Crashing Die „Kronen Zeitung“ brachte das Selfie groß heraus, wenn auch mit etwas Spott versehen: „Nehammer und Kogler crashen ÖFB-Kabinenparty“. Unterzeile: „Aktuell ist man sich ja in der türkis-grünen Koalition nicht immer ganz so einig – außer wenn’s um Fußball geht.“ Zur selben Stunde setzt der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler auf seinen Social-Media-Kanälen Fotos ab, die ihn beim Mitfiebern am Wiener Rathausplatz zeigen. Public Viewing in Wien hat sicher weniger Reiz als Cabin Crashing in Berlin, aber unter Umständen ist Babler ja selbst bald Vizekanzler und Sportminister. Das nächste Großevent mit Selfie-Gelegenheit wäre die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar. Babler könnte dort die Siegesfeier eines ÖSV-Athleten crashen, falls es eine gibt. Dass Nehammers Selfie in der intimen Sphäre einer Umkleidekabine voll dampfender junger Männer entstand, gibt ihm einen voyeuristischen Touch. Es zeigt aber auch die Einsatzbreite des Bundeskanzlers, der nicht nur im Frack am Opernball neben Witwe Presley gute Figur macht, sondern auch dorthin geht, wo es der Nase wehtut. „Die Kräfte der Informalisierung machen die Umkleidekabine zu einem von Gleichheit geprägten Ort, an dem Männer nach dem Sport zusammentreffen. Statusunterschiede werden symbolisch fallen gelassen wie die durchschwitzte Kleidung“, ist in einer soziologischen Betrachtung auf der Website des Wiener Instituts für die Wissenschaften vom Menschen zu lesen. Allerdings spielten Kanzler und Vizekanzler nicht mit und ließen daher auch nicht ihre Hosen runter.

© APA/GEORG HOCHMUTH Teamspieler mit Fans: Oh, wie ist das schön! © APA/GEORG HOCHMUTH Teamspieler mit Fans: Oh, wie ist das schön!