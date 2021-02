GegenHassimNetz: "Meinungsfreiheit ist keine Narrenfreiheit"

„Wir zeigen seit Kürze auch Hasspostings an“, meint indes kurier.at-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner. Davor wurden User hauptsächlich gelöscht oder gesperrt, was aber „keine große Wirkung” gezeigt hat. Hassposter lassen sich laut Kaltenbrunner nur schwer einschüchtern, „oder ändern einfach ihre Identität”. Für Kaltenbrunner muss definitiv eine Trennlinie gezogen werden. Auch die Medien haben es in der Hand, die Diskussion positiv zu beeinflussen und sollen ihre Arbeit auf das Thema fokussieren: „Medien müssen wieder als Anker funktionieren.” Aber auch die Lehreinrichtungugen sind gefragt: Medienkompetenz sollte laut Kaltenbrunner bereits in der Schule besonders gefördert werden.