Geheimdienstexperte Beer: "Vorgangsweise war schädlich"

profil:Wie üblich sind Hausdurchsuchungen bei einem Nachrichtendienst? Beer:So etwas ist nicht Standard. Die Vorgangsweise war schädlich und ich wundere mich, dass das im Ausland nicht höhere Wellen schlägt. Im Normalfall gibt es in einer Demokratie eher eine Anfrage im Parlament, Behandlung in einem Unterausschuss oder einen Untersuchungsausschuss. Andere Länder haben teilweise auch regierungsinterne Kontrolleinrichtungen. In den USA heißt das zum Beispiel Government Accountability Office oder in der CIA Inspector General.