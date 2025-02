Warum ein Gemeinderat Infos von der Stadt Wien einklagen muss

Wie viel Geld geben Stadträte für PR aus? Welche Unternehmen haben Aufträge von der öffentlichen Hand bekommen? Wie hat sich die Zahl rechtsextremer und islamistischer Straftaten entwickelt?

Mit Fragen wie diesen können Abgeordnete in Landtagen, im Bundesrat und im Nationalrat (hier braucht es die Unterschrift von mindestens fünf Mandataren) die Arbeit der Regierenden kontrollieren, Informationen aus den Zentren der Macht erfragen und den medialen Fokus auf die Themen der Anfragen lenken. Parlamentarische Anfragen sind eines der wichtigsten Tools, das Abgeordneten zur Verfügung steht. Die Grundlage dafür bildet das sogenannte Interpellationsrecht (Anfragerecht) und steht in der Bundesverfassung. Insbesondere Oppositionsparteien decken Regierungspolitiker regelmäßig mit solchen Anfragen ein. Voraussetzung: Die Fragen müssen einen Bezug zur Tätigkeit der Regierungsmitglieder und der ihnen unterstehenden Organe und Unternehmen haben. Alleine im Jahr 2024 richteten Nationalratsabgeordnete in Summe 2407 Anfragen an Regierungsmitglieder.

Warum das Fragerecht Schwächen hat

Doch das Fragerecht hat eine entscheidende Schwachstelle, wie ein aktueller Fall des Wiener Grünen-Gemeinderats Georg Prack zeigt. Der Wohnbausprecher seiner Partei stellte im März 2024 eine Anfrage und wartet seither auf Antworten. Sein Begehr kann man als nerdig bezeichnen, es hat aber einen ernsten Hintergrund.