Generation Kurz – ohne Sebastian

„Nehammer ist wenigstens kein Wunderkind“

Marcel Prokop* (23) kommt aus einer ÖVP-nahen Familie und war in seiner Jugend begeistertes JVP-Mitglied. Sebastian Kurz war für ihn prägend – aber auch einer der Gründe, warum er ausgestiegen ist.

*Der Name wurde von der Redaktion geändert. Prokop befürchtet, dass sich Kritik an der Partei negativ auf seine berufliche Zukunft auswirken könnte.

„Sebastian Kurz war jung, rhetorisch gut und hat für mich wirklich wie das Wunderkind gewirkt. Damals habe ich zu ihm aufgeschaut“, erzählt der heute 23-jährige, der 2012 in die JVP eingetreten ist.

Kurz genoss damals hohen Bekanntheitsgrad. Für Prokop war er eine Art Vorbild und er merkte: „Man kann auch als Junger etwas erreichen.“ Bei der Nationalratswahl 2013 durfte er zwar noch gar nicht wählen, sammelte aber in seiner Region Unterstützungserklärungen für Kurz. 2015 war er zum ersten Mal nicht der gleichen Meinung des damaligen Außenministers. „Die Flüchtlingskrise war ein Einschnitt, damals habe ich mir zum ersten Mal gedacht, dass er eine ganz andere Linie vertritt als ich.“

Noch überwog die Begeisterung. „Mitterlehner ist nicht ganz freiwillig gegangen, das war damals klar, aber was wir jetzt alles wissen, ist schon schockierend“, sagt er heute. Die Koalition mit der FPÖ von 2017 bis 2019 sah er differenziert. „Ich habe mir gedacht, dass so vielleicht wenigstens wirtschaftlich etwas weitergeht in Österreich.“ Bald fühlte er sich in der JVP aber fehl am Platz, das Christlich-Soziale verschwand aus seiner Sicht. Seit 2019 ist er kaum noch aktiv.

„Was mich an der JVP fast am meisten gestört hat, war unser Slogan: Jung, kritisch, steirisch. Unter Sebastian Kurz ist das Kritische aber verloren gegangen.“ Beim Aufkommen der Chat-Affäre dachte Prokop noch, dass die türkise Linie trotzdem weitergehen könnte. Jetzt ist er sich da nicht mehr so sicher.

Die Euphorie, die Sebastian Kurz einmal bei ihm auslöste, ist nicht mehr vorhanden. „Er wird auch weiter Karriere machen, in der Privatwirtschaft, aber dass er der Politik den Rücken zugewandt hat, ist gut. Für ihn und auch für die ÖVP.“ Prokop ist sich sicher, dass so ein ‚Talent‘ nicht mehr so schnell nachkommen wird. „Sebastian Kurz hat mich einmal sehr beeindruckt, aber es scheint sich um mehr Schein als Sein zu handeln. Es war enttäuschend herauszufinden, wie wenig hinter diesem Wunderkind wirklich steckt.“ Und: „Nehammer ist wenigstens kein Wunderkind.“