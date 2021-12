Kaputt im System? Warum Corona für Populisten so schädlich ist

Wenn es derzeit einen Popstar der Kommunikationswissenschaft gibt, dann heißt er Bernhard Pörksen. Der deutsche Universitätsprofessor, der in seinem Standardwerk "Die große Gereiztheit" die Auswirkungen der Dauererregung im Netz analysiert, seziert die Muster der globalen Pandemie detailliert. Von ihm stammt der treffende Satz: "Der weltweite Kampf gegen das Coronavirus ist das größte Parallelexperiment im vergleichenden Regieren, das es jemals gab."



Österreich schnitt in diesem Experiment nicht besonders gut ab.



Wenn es einen Popstar der deutschen Konservativen gab, dann hieß er Sebastian Kurz: Er elektrisierte, er schillerte, er schürte bei Schwesterparteien wie der deutschen CSU die Hoffnung, dass Volksparteien nicht zum Schrumpfen verurteilt sind, dass moderne konservative Politik möglich und erfolgreich sein kann. Im Jahr 2021 allerdings verglühte sein Stern, und zwar rasanter, als es selbst seine Gegner für möglich gehalten hatten. Der tiefe Abstieg des lange erfolgsverwöhnten Kurz begann deutlich vor den Korruptions- und Chataffären und wurzelt im verkorksten Corona-Krisenmanagement.



Am 7. Jänner 2021 vermeldeten österreichische Boulevard-Medien knallig auf den Titelseiten: "Kanzler spricht Machtwort!" Corona-Impfstoff war damals absolute Mangelware, der zusehends angeschlagene Gesundheitsminister Rudolf Anschober geriet unter immer heftigeres unfriendly fire von Koalitionspartner ÖVP - und Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte Impfen vollmundig zur "Chefsache" und sich selbst zum energischen Krisenmanager und obersten Pandemiebekämpfer.



Am 2. Dezember 2021 verkündete Sebastian Kurz seinen Rückzug aus der Politik. Die Impfquoten waren niedrig, die Infektionszahlen extrem hoch, Österreich befand sich als einziger europäischer Staat im vierten landesweiten Lockdown, all die schönen Versprechen, dass die "Pandemie gemeistert" und Österreich als bestes Land durch die Corona-Krise gekommen sei - hochkant als pure Schwindeleien entlarvt. (...)