Gerhard Karner im Club 3: „Kroatien ja. Bulgarien und Rumänien nein.“

Vor elf Monaten war Gerhard Karner zum ersten Mal Gast im Club 3. Am vergangenen Freitag wurde er wieder im gemeinsamen TV-Talk von profil, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ befragt. Ein Jahr als Innenminister ist vergangen. Wie hat er sich verändert? Welche Aussagen kann man ihm als Fachminister und zur Volkspartei entlocken?

Die beiden Fragen sind eng verwoben. Der Autor dieser Zeilen befragte Karner auch schon im Jänner 2022. Damals gab sich der frischgebackene Bundespolitiker inhaltlich offen und emotional gelassen. Beides erschien überraschend. Denn einerseits meiden Regierungsmitglieder generell gerne konkrete Aussagen, wenn sie diese nicht wohlvorbereitet haben: also Vermeidung zum Beispiel in einem Interview mit gleich drei Journalisten vor laufender Kamera, Konkreteres bei Pressekonferenzen und schriftlichen Statements. Andererseits war man damals in Kenntnis von Karner als niederösterreichischem Landespolitiker auf emotionale Ausritte vorbereitet: Diese blieben damals aus, ja Karner entschuldigte sich auf Vorhalt von alten Zitaten sogar mit gespielter Zerknirschtheit für die Aussagen.

Und ein Jahr später? Karner schwurbelt nun. Man muss lange nachfragen, um kurze Antworten zu bekommen. Man muss ihn unterbrechen. Als Interviewer führt man diese Taktik vor allem auf die Erfahrung des neuen Ministers zurück, dass jede Schlagzeile mit Inhalten auch Konsequenzen nach sich zieht – Kritik von allen Seiten und eine Würdigung in der Sache. Andererseits: Karner bleibt höflich, scheut sich aber nun weniger vor Kraftausdrücken, für die er stets bekannt war. Ein Beispiel: Er spricht von „plumper Unterstellung“, als er gegen Ende des Interviews auf „Postenschacher“ und „Interventionen“ im Innenministerium angesprochen wird. Ohne das freundliche Lächeln auf seinen Lippen hätte man meinen können, das sei eine Reaktion auf unbotmäßige Fragen der Journalisten. (Man konnte das trotz des Lächelns so interpretieren.)