Und schließlich argumentiert Spar auf seiner Website, Freihandelsabkommen würden die „hohen europäischen Standards am Arbeitsmarkt“ gefährden. Allerdings sprach das Landesverwaltungsgericht Salzburg in einem Erkenntnis im Dezember gegen Spar-Chef Drexel eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 52.730 Euro aus. Das Arbeitsinspektorat hatte zuvor das Arbeitszeiterfassungssystem in 14 überprüften Filialen der Handelskette beanstandet. Spar legte Beschwerde ein, das Erkenntnis ist nicht rechtskräftig.