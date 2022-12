Google Trends: Danach haben die Österreicherinnen und Österreicher heuer am häufigsten gesucht

Die profil-Redaktion hat 2022 den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Mensch des Jahres gewählt. Als am 24. Februar dieses Jahres die Ukraine von Russland überfallen wird, steht der 44-jährige Ex-Komödiant Selenskyj plötzlich im Mittelpunkt des Weltinteresses - und „Ukraine“ wird zum am häufigsten gegoogelten Wort in Österreich.

Hinter „Corona-Impfung in meiner Nähe“ folgen dann die beiden sportlichen Großereignisse des Jahres: Die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und die Olympischen Winterspiele in Peking.

Sieger im Personen-Ranking ist Dominic Thiem. Der Tennisprofi feierte im März nach einem Jahr Verletzungspause sein Comeback - und fiel dann nach über acht Jahren aus den Top 100 der Tennisweltrangliste. Auf Platz 2 hinter Thiem liegt die Snowboarderin Anna Gasser. Gasser hat bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Peking eine Goldmedaille geholt. Weiters unter den Top 10: Die Präsidentschaftskandidaten Gerald Grosz, Tassilo Wallentin und Dominic Wlazny.

Die hohen Energiekosten führten 2022 zu umfangreichen Staatshilfen: Alle in Österreich gemeldeten Erwachsenen bekamen einmalig 500 Euro „Klimabonus“. Geschätzt 400.000 Menschen haben den Klimabonus noch nicht erhalten. Sie bekommen das Geld in einer zweiten Auszahlungswelle im Februar. „Was tun – Klimabonus nicht erhalten?“ landete auf Platz 3 der meistgegoogelten Was-Fragen; überholt nur von „Corona positiv - was tun?“ und „Was ist die NATO?“

Die Daten wurden profil vom Google News Lab zur Verfügung gestellt.