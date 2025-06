Graz: Ex-Schüler (21) tötete neun Menschen

Am Dienstagvormittag fielen am Grazer BORG Dreierschützengasse Schüsse. Dabei wurden neun Menschen getötet, der Täter verübte nach der Tat selbst Suizid. Bei den Opfern handelte es sich um sechs weibliche und drei männliche Personen. Zwölf Personen wurden teils schwer verletzt. Das bestätigten die Behörden am Dienstagnachmittag.

Der 21-Jährige Täter hatte laut Behörden eine Waffenbesitzkarte. Er war selbst Schüler des Gymnasiums gewesen, hatte die Schule aber nicht abgeschlossen, so Innenminister Gerhard Karner bei einer Pressekonferenz. Bei den zwei Tatwaffen handelt es sich um eine Lang- und eine Faustfeuerwaffe. Der Täter war nicht amtsbekannt.

Medienberichte darüber, dass eines der Opfer eine Lehrkraft gewesen sein soll, wurden von den Behörden nicht bestätigt.

Keine Informationen zu Hintergründen

Zu den Tat-Hintergründen gibt es noch keine Informationen. Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sprach bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag davon, dass 300 Beamte im Einsatz waren.

Am Mittwoch findet um 10 Uhr eine landesweite Trauerminute statt. Bundeskanzler Stocker rief eine dreitägige Staatstrauer aus.