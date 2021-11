profil: Sie kritisieren beim Thema Migration gerne die Bundesregierung. Aber was genau erwarten Sie vom Innenminister und seinen Kollegen? Die Beschlüsse fallen in Brüssel, und da ist der Einfluss Österreichs gering.

Doskozil: Man kann in Brüssel Themen antreiben, und man muss nicht immer allem zustimmen. Beispiel Aufteilung der Flüchtlinge in Europa: Wir haben mit den Ungarn keinen schlechten Kontakt. Die wären sogar bereit, über Aufnahmequoten zu reden. Aber solange der illegale Zustrom bleibt, wollen sie nicht über den legalen reden. Ich finde die Idee, die Verfahrenszentren außerhalb Europas zu machen, nicht so utopisch. Außerdem müsste man klären, was mit jenen Asylwerbern passiert, die negativ beschieden werden.



profil: Gegen Sie laufen seit Monaten Ermittlungen wegen Falschaussage in der Causa Commerzialbank. Die Wirtschaftsund Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte das Verfahren beenden, aber die Oberstaatsanwaltschaft Wien will weiter ermitteln. Was heißt das für Sie?

Doskozil: Seit ich Landeshauptmann bin, wurde ich schon sechs Mal angezeigt. Das ist leider die Art, auf die wir heute den politischen Diskurs führen. Zur Commerzialbank wurde ich von der WKStA bisher nicht als Beschuldigter befragt, weil sie fanden, es ist eh alles klar. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien sagt jetzt, zumindest formal sollte ich als Beschuldigter vernommen werden. Na gut, mach ich das.



profil: Sie haben angekündigt, dass Sie zurücktreten, falls es zu einer Anklage kommt. Bleiben Sie dabei?

Doskozil: Natürlich. Wenn ich gestern was gesagt habe, kann ich nicht heute was anderes sagen.



profil: Eine persönliche Frage noch: Ihre Stimme ist nach mehreren Stimmbandoperationen wieder etwas fester. Trotzdem bleibt die Erkrankung eine Behinderung, gerade für einen Politiker. Hadern Sie manchmal mit Ihrem Schicksal?

Doskozil: Es gibt so viele Leute, die ein gesundheitliches Problem oder eine Beeinträchtigung haben. Jeder muss damit leben und lernen, damit umzugehen. Ich bin froh, dass ich einen Arzt gefunden habe, der das ordentlich behandelt hat und ich deshalb in der Lage bin, überhaupt Politiker zu sein. Das war eine Zeit lang nicht so sicher.