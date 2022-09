Haschomat im Planquadrat: Grüne für THC-Grenzwert am Steuer

"Wer pro Woche statt einem Glas Wein einen Joint konsumiert, ist durch die Abbauprodukte von THC im Körper bei jeder Autofahrt seinen Führerschein potenziell los", sagt Rainer Schmid, langjähriger Leiter der Toxikologie im AKH Wien und Vater des Drogenpräventionsprojektes "Check it!".Die akute Wirkdauer von Cannabis betrage in der Regel aber nur wenige Stunden, deswegen fordert nicht nur er seit geraumer Zeit einen Grenzwert für Cannabis ähnlich der 0,5-Promillegrenze bei Alkohol. Im Juli machte der Suchtbeirat der schwarz-grünen Vorarlberger Landesregierung einen Vorstoß für einen Grenzwert von drei Nanogramm THC im Blut.



Das zuständige Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne) arbeitet nun an einem Gesetzesentwurf, erfuhr profil. "Nach dem Beeinträchtigungsprinzip muss unterschieden werden zwischen Konsum, der bereits vor Tagen stattgefunden haben kann, und akuter Fahrtüchtigkeit. Klare Kriterien dafür würden auch eine Vereinfachung der Verfahren bedeuten",heißt es aus dem Ministerium. Man prüfe gerade die Verfahren, die dazu in vielen anderen EU-Ländern bereits angewandt werden.



Tatsächlich sind Grenzwerte bereits Standard in Europa. In Deutschland liegen sie bei einem Nanogramm THC im Blut, diesen Zustand vergleicht Experte Schmid bei aller Unschärfe mit 0,2 Promille Alkohol im Blut. In Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland liegt der Grenzwert bei zwei, in Großbritannien, Polen, der Schweiz bei drei, in Tschechien bei vier, in Holland, Portugal bei sechs. In Deutschland hat der Verkehrsgerichtstag jüngst eine Erhöhung empfohlen. Angesichts der anstehenden Cannabis-Legalisierung ein wahrscheinliches Szenario.