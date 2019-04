Heißer Herbst: Regierung versus Arbeiterkammer

Fritz Gessler (FritzGessler) vor 2 h

ah, ja! 'dann würd ja niemand beitreten und auch nix zahlen!' :))

also sind die (rechtsberatungen, etc,) für alle 'ärmsten der armen' doch net so gut und nötig? 100 jahre nach republiksgründung sollte österreich bürokratenballast wie arbeiter- und andre -kammern nicht mehr nötig haben. am allerwenigsten die arbeiter.