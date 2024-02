„Herr Minister Polaschek, ich hätte noch ein paar Fragen...“

Beckenbauer

In meiner „Neu in Wien“-Klasse für ukrainische Schüler in Wien-Landstraße gab es echtes Teamteaching mit einer ukrainischen Sozialpädagogin. Die Kids waren erfolgreich. Danach, in meiner Neuen Mittelschule in Wien-Floridsdorf mit anderen Flüchtlingen wie Syrern oder Somalis, gab es in der Deutschförderklasse null Teamteaching. Ganz zu schweigen von Muttersprachlern, die es vor allem in Arabisch oder Somalisch dringend gebraucht hätte. Wie kann das sein?