Hochrisikogefährder“: Porträt eines Wiederholungstäters

Fast fünf Jahre später, am 27. Oktober 2023, wird der inzwischen 38-Jährige in Lienz festgenommen. Seit vergangenem Sommer läuft ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen NS-Wiederbetätigung. Er macht trotzdem weiter: E. verkehrt mit Szenegrößen wie dem bekanntesten Neonazi Österreichs, Gottfried Küssel, lädt den deutschen Rechtsextremisten Hendrik Möbus nach Wien ein.

Mehr als fünf Jahre später, am vergangenen Montag, es ist der 11. März 2024, wird derselbe Manuel E. in Innsbruck von zwei Justizwachebeamten aus der Untersuchungshaft einem Geschworenengericht vorgeführt. Im Anzug sitzt der Glatzkopf dem Richtersenat gegenüber. Dem Mann mit den breiten Schultern und dem selbstbewussten Blick drohen bis zu 20 Jahre Haft. Der Verfassungsschutz stuft ihn als „Hochrisikogefährder“ ein, beschreibt ihn als „sprachgewandten Blender mit oberflächlichem Charme“. Er sei bereit, das politische System Österreichs zu destabilisieren.

Am Landesgericht Innsbruck wird dem Angeklagten nationalsozialistische Wiederbetätigung in 17 Fällen vorgeworfen – über einen Tatzeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, mittels NS-Büchern und mit Runen bedruckter Bekleidung nationalsozialistisches Gedankengut beworben zu haben. In beschlagnahmten Videos soll er mit einem „abgewandelten Hitlergruß“ gegrüßt und in Sprachnachrichten das „Dritte Reich“ glorifiziert haben. Vor einigen Jahren soll er versucht haben, den als „treuesten Unterstützer“ der deutschen Rechtsterrorzelle NSU verurteilten André Eminger in Haft zu besuchen.

Im hinteren Bereich des Gerichtssaals haben sich einige „Kameraden“ versammelt, darunter amtsbekannte Proponenten der österreichischen und deutschen Neonazi-Szene: ein Hinweis, dass hier ein Rädelsführer vor Gericht steht. Der Rechtsextremismus-Experte Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) ordnet Manuel E. „an zentraler bzw. führender Stelle in der österreichischen Neonaziszene ein“. Er verfüge über beste Kontakte zu Rechtsextremen in den Nachbarländern, vor allem nach Deutschland.

Auch die Band Terrorsphära, mit der E. in Kyiv aufgetreten ist, spielt eine Rolle: In dem Lied „Sonnenorden“ soll sie die Waffen-SS glorifizieren. Auf dem Cover des Albums prangt ein Messer mit schwarzem Griff. Der Ehrendolch der Waffen-SS, so die Staatsanwaltschaft. In die Klinge ist üblicherweise ihr Leitspruch graviert: „Meine Ehre heißt Treue“. Am Cover von Terrorsphära ist genau diese Stelle verdeckt.

Exkurs: Neonazis auf Konzerttour

Während das Konzert in der Ukraine in der Anklage keine Rolle spielt, wird ein Auftritt der Band in Portugal Prozessthema sein. Unter dem Titel „NSHC Beatdown“ fand im Dezember 2017 ein Auftritt von Terrorsphära in Lissabon statt. „Ich war damals in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet. Das Konzert war ordnungsgemäß angemeldet“, sagt Manuel E. zum Richtersenat. Seinen damaligen Wohnsitz betont er, da er der Meinung ist, die deutsche Rechtslage würde ihm entgegenkommen. „Auf den Flyer habe ich keinen Einfluss gehabt.“ Der Titel der Veranstaltung „NSHC“ bedeute, da sind sich der Angeklagte und die Staatsanwältin immerhin einig, „National Socialist Hardcore“.