IHS-Chef Bonin: „Einnahmen aus Grundsteuer verdoppeln“

Hier gibt es zwei Denkschulen. Der Gemeindebund will eine Steuer, die sich rein an der Fläche des Grundstücks orientiert, unabhängig von seinem aktuellen Verkehrswert. Gemeinden sollten demnach selbst einen Multiplikator je Quadratmeter unbebauten Grundstücks (etwa zehn bis 20 Cent) und je Bruttogeschossfläche (ein bis zwei Euro) festlegen dürfen. Denkbar seien auch Sonderregelungen für den mehrgeschoßigen Wohnbau, Betriebsgebäude, Lagerhallen und sozialen Wohnbau. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, immerhin gibt es allein rund 220.000 Gemeindewohnungen in Wien – also knapp ein Viertel aller Wohnungen in der Bundeshauptstadt. Versehen ist der Vorschlag des Gemeindebundes mit einer jährlichen Anpassung.