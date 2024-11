Mit Beginn der Regierungsverhandlungen radikalisiert sich die FPÖ weiter

Doch danach sieht es nicht aus. Drei soll das neue Zwei werden. Nehammer und Babler sind nicht Best Buddys, ein gegenseitiges Verständnis hat sich aber eingestellt. Die lange Dauer der schwarz-roten Sondierungen sind ein Hinweis, dass eine Einigung wahrscheinlicher ist als ein Misserfolg. Vertrauen wurde aufgebaut, erste Hürden sind genommen. An den NEOS werden die Verhandlungen ohnehin nicht scheitern. Von einem „Bündnis der Vernunft und der politischen Mitte“ sprechen Nehammer, Babler und Meinl-Reisinger.

Schon in den vergangenen Monaten, lange vor der Wahl am 29. September, gab es informelle Annäherungsversuche zwischen ÖVP und SPÖ. Nun haben die ehemaligen Großparteien den offiziellen Segen von Alexander Van der Bellen, der Karl Nehammer am 22. Oktober mit der Bildung einer Bundesregierung beauftragte. Zunächst sprachen ÖVP und SPÖ nur im Duett – und hätten das auch weiterhin tun können. Aber verhandlungstaktisch ist es besser, den dritten und kleinsten Partner von Beginn an einzubinden. Zusätzlich eignen sich die NEOS für Nehammer und Babler jeweils als nützliche Zeugen, sollten die Koalitionsverhandlungen an schwarz-roten Differenzen scheitern und das gegenseitige Schuldzuschieben beginnen.

Als roter Antagonist zur schwarzen Unternehmerfraktion präsentiert sich im Parlament Reinhold Binder, Abgeordneter aus Oberösterreich und im Hauptberuf Bundesvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE, die etwa eine Viertel Million Arbeiter aus den Bereichen Metall, Textil, Papier, Agrarindustrie und Chemie vertritt. Auch Binder kann Klassenkampf. Der ÖVP wirft er in seiner Rede „eine verfehlte unsoziale Wirtschaftspolitik“ vor und den Unternehmen „Profitgier in Reinkultur“. Nudeln seien um 90 Prozent teurer geworden, Jugendliche müssten ihre Ausbildung abbrechen.

Nicht alle in der ÖVP sind mit dem rigiden Kurs der schwarzen Wirtschaft happy. Um das Budget zu sanieren, sind kurzfristig neue Einnahmen für den Staat notwendig. Ganz ohne zusätzliche Abgaben wird es mit der SPÖ nicht gehen. Die FPÖ weiß das und führt die ÖVP-Wirtschaft mit dem Versprechen in Versuchung, neue Steuern abzulehnen.

Die Vorgabe der Chefs lautet, einander keine Bedingungen für die Verhandlungen auszurichten. Nicht alle Mandatare halten sich vergangenen Mittwoch daran. So richtet die Abgeordnete des ÖVP-Wirtschaftsbundes, Carmen Jeitler-Cincelli, in ihrer Rede den SPÖ-Kollegen aus: „Leicht wird das nicht.“ Die „rote Linie“ sei überschritten, wenn die SPÖ den Standort schädigen wolle. Und wenn Babler davon spreche, bei Verhandlungen müsse jeder „über seinen Schatten springen“, stelle sich die Frage, „wie groß der Schatten“ sei.

Vergangene Woche wurde die Verhandlungsstruktur festgelegt. Die oberste Ebene bilden die Steuerungsteams zur Koordinierung. Darunter wurden sieben thematische Cluster gebildet, von „Wirtschaft und Infrastruktur“ über „Frauen, Staat, Gesellschaft, Internationales, EU“ bis „Inflationsbekämpfung und Wohnen“. Die Gespräche starteten am Donnerstag. Den Clustern arbeiten Untergruppen zu. Insgesamt sind etwa 300 Personen an den Verhandlungen beteiligt: Regierungsmitglieder, Abgeordnete, Sozialpartner, Experten aus Interessenvereinigungen. In schwarzen Reihen wird gemäkelt, die SPÖ würde die Verhandlungen mit allzu niederrangigem Personal besetzen, während die Volkspartei sogar Minister für Untergruppen abstelle.

SPÖ-Chef Babler ging laut „Presse“ mit der Forderung in die Verhandlungen, nicht „Andreas“, sondern „Andi“ genannt werden zu wollen. Einen anderen Wunsch werden ihm ÖVP und NEOS nicht erfüllen. Die von der SPÖ geforderte Vermögenssteuer kommt nicht, die Erbschaftssteuer ebenso wenig oder in sehr milder Form. Am ehesten ist eine Anpassung der Grundsteuer möglich.

Manches, was ÖVP und SPÖ einst trennte, sollte bei den Verhandlungen weniger kontrovers sein. Früher hätten schwarz-rote Verhandlungen an den Themen Asyl und Migration scheitern können, mittlerweile sind die roten Positionen nicht mehr weit von den schwarzen entfernt. Abschiebungen sollen forciert, die Zahl der Asylwerber weiter reduziert werden.

Die von den Parteichefs verordnete Konstruktivität verlangt von jenen Abgeordneten Selbstdisziplin, die in den vergangenen Jahren besonders kämpferisch auftraten – wie Jan Krainer. Der SPÖ-Budgetsprecher knöpfte sich in den diversen U-Ausschüssen mit Verve und Vergnügen ÖVP-Politiker vor.

Mut zum Detail

Für Auseinandersetzungen in den schwarz-rot-pinken Verhandlungen könnte, neben der Wirtschaft und dem Budget, der Bereich „Wohnen“ sorgen. Die SPÖ will ein Recht auf Wohnraum in der Verfassung verankern, die NEOS fordern Liberalisierungen, um Wohnen günstiger zu machen, die ÖVP vertritt auch die Interessen der Hausherren. Sucht die neue Regierung ein wahres „Leuchtturmprojekt“, würde sich die Reform des Mietrechts dazu eignen.

Einigkeit herrscht, dass das Koalitionsprogramm möglichst detailliert ausfallen muss. Was nicht als Projekt fixiert wird, hat kaum Realisierungschancen. Tauschgeschäfte zum Interessenausgleich sind in einem Dreier-Bündnis schwieriger als in einer Zweier-Koalition. Zumal die Gruppendynamik sich je nach Thema ändert. SPÖ und NEOS haben beim Thema Bildung viele Gemeinsamkeiten. ÖVP und NEOS verbindet die Wirtschafts- und Steuerpolitik. Schwarz und Rot werden in Föderalismus-Fragen die NEOS abwehren müssen.

Entscheidend für den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen und das anschließende Funktionieren der Koalition ist das Verhältnis des Spitzenpersonals untereinander.

An Karl Nehammer schätzten SPÖ und NEOS zunächst nur, dass er nicht Sebastian Kurz ist. Mittlerweile haben ihn Rot und Pink durchaus als jemanden schätzen gelernt, der Politik ohne Finten betreibt. Scheitert Nehammer bei der Bildung der Regierung, ist er nicht nur als Kanzler, sondern auch als Parteiobmann Geschichte. Und neben dem Chef müsste sich die Volkspartei wohl eine komplette neue Führungsriege suchen, falls sie als Juniorpartner in eine blau-schwarze Koalition unter einem Kanzler Kickl will. Denn auch Klubchef Wöginger und Generalsekretär Christian Stocker wären nicht mit von der Partie.

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler hat sich von den Strapazen des Wahlkampfs und der Wahlniederlage – trotz der Unruhe in den Landesparteien – sichtlich erholt. Den Dauer-Klassenkämpfer in Turnschuhen und Jeans hat er hinter sich gelassen, stattdessen tritt er in Anzug und Krawatte bereits sehr ministrabel auf. Wie bei Nehammer hängt auch Bablers Schicksal vom Erfolg der Koalitionsverhandlungen ab. Einen Vizekanzler stürzt man nicht so einfach vom Parteivorsitz. Als Oppositionspolitiker dürfte Babler wohl eine Zeit lang weitermachen. Doch eher früher als später würde sich die SPÖ nach einem neuen Vorsitzenden umsehen.