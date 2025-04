Für den ORF ein „schonungsloser Blick, der dokumentiert, wie das Leben von Millionen Palästinensern entwurzelt und zerstört wurde“. Für die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) eine „antisemitische“ Sendung, die „Lügen“ der Terrororganisation Hamas „verbreite“. Der ORF trage damit zu einer „judenfeindlichen Stimmung in Österreich“ bei, heißt es in einer der vielen Stellungnahmen zur Sendung, die profil vorliegen.

Am deutlichsten entzündet sich der Streit an den Protagonisten des „Weltjournals“, der palästinensischen Reporterin Hind Khoudary und dem Arzt Ghassan Abu-Sittah, auf deren „Hamas-Nähe“ der ORF hätte hinweisen müssen, argumentiert die Kultusgemeinde. Der ORF hält dagegen und stellt die Quellen der IKG für die angebliche Hamas-Nähe infrage. „Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Der ORF muss dieser Wahrheit möglichst nahe kommen. Aber wie?

Bilder sind stärker als Worte

Am Anfang der Sendung wird sehr wohl kurz rekapituliert, was am 7. Oktober 2023 passierte. Im Vergleich zu den hoch emotionalen Bildern und Aussagen von Opfern der israelischen Gegenschläge verblasst dieser Hinweis aber rasch. Israels Armee wird auch mit der Aussage zitiert, nur terroristische Infrastruktur ins Visier zu nehmen. Dann hält ein Mann ein totes Kind in die Kamera und sagt: „Das sind Israels Angriffsziele.“

Man sieht Flugblätter vom Himmel regnen, die alle Menschen auffordern, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. „Die Israelis sagen, dass sie sichere Korridore und humanitäre Zonen im Süden geschaffen haben. Doch ein Konvoi auf dem Weg in eine sichere Zone wird angegriffen“, sagt eine Sprecherin. Es folgen Szenen von Bombeneinschlägen und Toten. Ein Sanitäter schluchzt: „Sie sagen den Leuten, sie sollen gehen, und dann greifen sie sie an.“ Der Täter scheint klar: die israelische Armee. Laut Kultusgemeinde gebe es bis heute keinen eindeutigen Beweis dafür. Und darauf hätte der ORF hinweisen müssen.

Hätte der ORF die israelische Perspektive im Sinne der Objektivität immer wieder und stärker in diese Reportage einbauen müssen? Der ORF kontert mit der Breite seiner Berichterstattung über Israel und Gaza seit dem 7. Oktober 2023: „Es gibt nur drei Produktionen, die im Gazastreifen selbst gedreht wurden. Dem steht eine Vielzahl von Programmen aus israelischer Sicht gegenüber.“ Das beanstandete „Weltjournal“ trage deswegen „wesentlich zur Förderung der Meinungsvielfalt bei“.

Die Argumentation des ORF wird mit der Zeit schärfer. Es sei „völlig lebensfremd“, dass ausgerechnet der „Weltjournal“-Beitrag kausal für den Anstieg antisemitischer Postings oder Graffitis nach der Sendung verantwortlich sei. Man verwehre sich auch gegen die „pauschale berufliche Abwertung“ der Protagonisten. Keine einzige konkrete Äußerung von Hind Khoudary, aber auch von Doktor Ghassan Abu-Sittah, sei beanstandet worden.