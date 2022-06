Inflation: Wie kommen wir da wieder raus?

Geldschwemme, Pandemie, Ukraine-Krieg

Das ist so einiges verrutscht, und die Europäische Zentralbank (EZB) schaut nun schon viel zu lange zu – in deutschen Medien wird EZB-Präsidentin Christina Lagarde mit Hinweis auf deren hartnäckig lockere Geldpolitik bereits „Mutter der Inflation“ genannt (einstweilen debattieren Ökonominnen und Ökonomen angeregt darüber, was denn nun den größeren Anteil an den erdrückenden Preissteigerungen habe: Pandemie und Ukraine-Krieg oder die EZB-Geldschwemme).

Wir blicken also nach Frankfurt, wo die EZB-Spitze heute, Donnerstag, zu Beratungen zusammentritt. Ob im Anschluss daran eine Zinswende verkündet wird, die den Namen auch verdient – abwarten. Wunder darf man jedenfalls keine erwarten, werden die Zinsen zu stark angehoben, hieße der nächste Halt in der Eurozone wohl Rezession (oder vereinzelt auch: Staatsbankrott). Die Kapitalmärkte sind so oder so in Unruhe, Volatilität ist das neue Normal.

Wir blicken nach Wien, wo die Bevollmächtigten dieser Republik zum Wochenende hin ihre Maßnahmen gegen die Teuerung – prioritär: niedrige Einkommen – vorstellen sollten. Wunder sind auch hier keine zu erwarten; man ist ja grundsätzlich gut beraten, von österreichischen Bundesregierungen keine Wunder zu erwarten.

Inflation – für ein Gespenst ist sie mittlerweile erschreckend fassbar – und zugleich der Ausgangspunkt für viele Fragen: Wie leben mit der Teuerung? Verarmen wir jetzt kollektiv? Wohin mit dem Sparvermögen (so noch vorhanden)? Jetzt noch Schuldenmachen (so noch möglich)? Wer profitiert eigentlich von Inflation? Und vor allem: Wie kommen wir da wieder raus?

Die Antworten würden den Rahmen dieses Formats sprengen – aber: die profil-Redaktion arbeitet quer durch die Ressorts und mit Hochdruck an einer nahenden Titelgeschichte, die all das (und vieles mehr) beleuchten wird. Seien Sie gespannt!