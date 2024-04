Initiative fordert: EU soll kostenlose Abtreibungen finanzieren

Laut der WHO wird jede fünfte Schwangerschaft weltweit abgebrochen. Katharinas* war eine davon. April 2023: Die damals 23-Jährige besucht ihren Gynäkologen, weil ihre Periode seit drei Monaten ausgeblieben ist: „Ich hatte zwar die leise Vorahnung, dass ich schwanger sein könnte, doch ich wollte es einfach nicht wahrhaben", erzählt sie profil. Auf dem Ultraschall ist ein Fötus klar erkennbar. „Als ich das Ultraschallbild gesehen habe, bin ich in Tränen ausgebrochen“, so die mittlerweile 24-Jährige. Katharina ist bereits in der zwölften Woche schwanger, als sie davon erfährt. Für sie ist von Anfang an klar: Sie möchte abtreiben.

Hohe Kosten

Eine Schwangerschaft abzubrechen, ist in Österreich jedoch gar nicht so einfach – es ist vor allem aber eines: teuer. 600 Euro zahlte Katharina für ihren operativen Schwangerschaftsabbruch. Mit einem Sauggerät wird der Fötus aus der Gebärmutter der schwangeren Person herausgesaugt. Der ganze Eingriff passiert während die Patientin unter Vollnarkose ist und dauert etwa fünf Minuten. Dann gibt es noch den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, der mittels Tabletten den Abgang des Fötus einleitet. Dafür war es in Katharinas Fall schon zu spät.

Österreichische Fristenlösung

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wie Polen oder Malta, sind Abtreibungen in Österreich zugänglicher. Doch auch hierzulande gibt es einige Hürden, die ungewollt Schwangere durchmachen müssen. Beispielsweise die finanzielle. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Österreich eine Privatleistung. Der Wohnort der Schwangeren spielt beim Abbruch eine große Rolle. Beispielsweise gibt es im Burgenland keine einzige Klinik, die Abtreibungen anbietet. In Vorarlberg ist der letzte Gynäkologe, der Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat, 2023 in Pension gegangen. Nach einer lauten Protestwelle beschloss man jedoch, Abtreibungen in Vorarlberger Spitälern durchzuführen.

Dann gibt es noch den Paragraphen 97 im Strafgesetzbuch, die sogenannte „Fristenlösung“ – laut ihr sind Schwangerschaftsabbrüche in Österreich bis zur zwölften Schwangerschaftswoche verboten, aber dennoch straffrei. Wer hierzulande also abtreibt, bricht das Gesetz, wird allerdings nicht bestraft.