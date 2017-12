Innenministeriumssprecher dementiert Berichte über Höferl als Kickl-Sprecher

Alexander Höferl gilt als führender Verantwortlicher des Online-Mediums unzensuriert.at, nun soll er Pressesprecher des neuen Innenministers Herbert Kickl werden, das berichtet der "Kurier" online. Das Innenministerium dementiert.

Unzensuriert.at ist eine Website, auf der Propaganda im freiheitlichen Sinne verbreitet wird. Der Name suggeriert Unabhängigkeit, tatsächlich wird dort aber gezielt Stimmung gegen Migranten und politische Gegner der FPÖ gemacht. Halbwahrheiten, Verschwörungstheorien, Schreckensmeldungen und die Skepsis der Leser gegenüber etablierten Medien helfen dabei. Unter den Artikeln sammeln sich oftmals verhetzende Kommentare und Drohungen. Wie die Site arbeitet, haben Jakob Winter und Ingrid Brodnig für profil analysiert.

Alexander Höferl, Kommunikationschef der FPÖ, gilt als Chefredakteur des Portals, was er jedoch bestreitet (obwohl ihn zahlreiche Artikel auf der Plattform als solchen ausweisen). All seine Funktionen will er jedoch nun zugunsten des Postens im Innenministerium zurücklegen, wie der "Kurier" online berichtet. Der Sprecher des Innenministeriums, Karl-Heinz Grundböck, dementiert jedoch nun auf Nachfrage von profil, dass Höferl Kickls Sprecher werden soll. Als zukünftige Ministersprecher nennt er FPÖ-Bezirksrätin Isolde Seidl und Christoph Pölzl, Fachbereichsleiter bei der Landespolizeidirektion Wien. Höferl ist jedoch im Kabinett Kickls und dort Kommunikationsverantwortlicher, so der Kurier in einem Update zum Artikel.

