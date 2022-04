Inseraten-Affäre: Deals zwischen öffentlicher Hand und Parteimedien

Dieses Gespür lassen viele Amtsinhaber vermissen, die für Anzeigenetats von Kammern, Landesregierungen und staatsnahen Unternehmen verantwortlich sind und der Verlockung erliegen, zumindest einen Teil dieser Gelder in die Parteikassen zu leiten. Meist sind die Annoncen in den parteieigenen Medien zwar legal – moralisch aber fragwürdig und politisch wettbewerbsverzerrend. Nach einem Skandal rund um den ÖVP-Wirtschaftsbund in Vorarlberg gerät die Inseraten-Praxis in Verruf, und die kaum bekannten Parteigazetten geraten in den Fokus. profil-Recherchen zeigen, dass sich Regierungsparteien auch in anderen Bundesländern fleißig an öffentlichen Geldern bedienen. Und dafür teils kuriose Konstruktionen zimmerten.