Inside „Letzte Generation“: Senioren als neue Klimakleber

Doch die Rettungsgasse braucht es nicht. Die Aktivisten haben die Rettungszentrale vorab informiert. Entsprechend rasch ist die Polizei zur Stelle, die ihren Einsatz routiniert abspult. Die Beamten ziehen einen wütenden Autofahrer zur Seite, der auf einen der Klimakleber eintritt; Entklebungsspezialisten schmieren Lösemittel unter die Hände und lösen sie mit einem festen Faden ruckweise ab; sie tragen die Aktivisten, die sich schwer machen wie Säcke, zum Einsatzbus; nehmen ihre Daten auf; verfrachten sie ins Polizei-Anhaltezentrum; lassen sie nach ein paar Stunden wieder gehen. Was bleibt, ist „nur“ eine Geldstrafe nach dem Verwaltungsstrafrecht – wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses oder Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. In Deutschland greift auch das Strafrecht. Vor zwei Wochen wurde eine Aktivistin zu acht Monaten unbedingter Haft verurteilt.

Die 32-jährige Mary Aichholzer weist uns unauffällig den Weg zur Straßenkreuzung am Wiener Währinger Gürtel, wo bereits sieben Klimakleber in orangen Warnwesten am Boden sitzen. Sechs haben sich mit Superkleber auf den Asphalt gepickt. Die siebente Person macht im Fall der Fälle eine Rettungsgasse frei.

„Streng vertraulich! Protest der Letzten Generation. Treffpunkt: 7:35 Uhr Währinger Park (pünktlich!) Mary wird euch abholen und zum Protestort begleiten. Bitte unauffällig verhalten und keine großen Kameras bereits am Treffpunkt auspacken!“ Journalisten, die über eine Klebeaktion der Letzten Generation berichten, werden gut betreut. Vorbei die Zeit, als man gemeinsam mit den Klimaklebern per U-Bahn zum Einsatzort fuhr und als Menschentraube die Aufmerksamkeit der Polizei vorab erregte.

Vor knapp einem Jahr begleitete profil die Klimakleber über Wochen. Damals bestand die Gruppe aus radikalen Klimaschützern, die sich Letzte Generation nennt, aus einem dreiköpfigen Kernteam, die zusammen mit ein paar Studenten Wiener Straßen blockierten. Seither hat die Gruppe ihren Aktionsradius auf ganz Österreich ausgedehnt – inklusive Autobahn. Rund um die drei Aktivisten der ersten Stunde wuchs die Gruppe auf 100 Personen an, im Alter von 17 bis 70. Die Letzte Generation unterhält eine professionelle Struktur mit Presseleuten, Rechtsvertretern, Verbindungsmenschen in allen Bundesländern, die sich täglich mit dem Kernteam absprechen. Für Personen, die besonders viel Zeit für die Letzte Generation aufwenden, gibt es monatliche Löhne.

Das Wachstum

Rund 130 Personen haben sich seit Herbst 2022 in Österreich angeklebt – teils mehrfach. Das geht aus einer profil-Auswertung aller Aussendungen hervor, die von der Letzten Generation nach jeder Blockade verschickt werden. Überraschend ist das mit 38 Jahren hohe Durchschnittsalter der Aktivisten. Es sind längst nicht mehr nur Studenten, die sich ankleben (siehe Grafik). Deutlich größer ist die Gruppe der Angestellten und Selbstständigen im mittleren Alter. Auch ein gutes Dutzend Senioren klebt sich mittlerweile regelmäßig an. Heinz Frühwirth (65), ein ehemaliger Verkehrstechniker aus Wien, hat sich schon mehrfach angeklebt. Er unterstützte die jüngeren Klimaaktivisten außerdem, als diese in der Wiener Innenstadt eine Luxusboutique mit oranger Farbe besprühten. Am Rande der Aktion am Währinger Gürtel gibt Frühwirth TV-Interviews, als wäre er schon ewig dabei. „Ich tue das auch für meine drei Enkelkinder.“ Ein weiterer, weißhaariger Kleber im Seniorenalter sitzt, umringt von Polizisten, noch seelenruhig am Boden. In Tirol war die knapp 60-jährige Alexandra schon bei zwei Blockaden der Brenner-Autobahn mit von der Partie.

Das Wachstum der Letzten Generation lässt sich nicht nur an der größeren Zahl an aktiven Klebern messen. In den vergangenen Monaten haben sich auch Künstler, Wissenschafter, Ärzte und Kirchenvertreter demonstrativ hinter die Letzte Generation gestellt, darunter Robert Palfrader („Wir sind Kaiser“), (Martin Puntigam „Science Buster“) oder Professoren wie Reinhard Steurer von der Universität für Bodenkultur. Der 52-jährige Experte für Klimapolitik ist zu einem zentralen Fürsprecher für neuen Klimaaktivismus avanciert. Am Rande der Gürtelblockade erzählt eine junge Frau, Steurers Vorlesung habe für sie persönlich den Ausschlag gegeben, bei den Klimaklebern aktiv zu werden.