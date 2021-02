Der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) kam am 15. Juni dieses Jahres zu der Erkenntnis, dass im aktuellen Personenstandgesetz keine Rede von nur zwei Optionen bei der Eintragung des Geschlechts ist. Es soll also in Zukunft auch eine "dritte Option" geben. Alles andere wäre eine "Geschlechtszuschreibung durch staatliche Regelung".