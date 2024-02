© profil / Wolfgang Paterno © profil / Wolfgang Paterno

Interview in Zahlen: Herr Sobotka, wie oft beten Sie?

In der Politik wird schon genug geredet. Simon Kravagna fragt für profil in Worten, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) antwortet mit einer Zahl. Wie oft dachte er an Rücktritt, wie viele Stunden schläft er?

Von Simon Kravagna