IS-Prozess in Wien: Angeklagter war früher Neonazi

Der Lebenswandel des gebürtigen Steirers war 2012 sogar Thema einer eigenen ORF-Reportage. In dem dreißigminütigen Beitrag führte T. damals durch seinen Alltag, sprach über sein ultrakonservatives Weltbild und stellte der Reporterin einen Niquab für einen Verschleierungs-Selbstversuch zur Verfügung. „Ich war dumm und habe nicht hinter die Kulissen geblickt“, kommentierte der Steirer seine frühere ausländerfeindliche Gesinnung. Die Journalistin des ORF findet sich aufgrund ihrer Recherchen auch auf der Zeugenliste für den anstehenden Prozess. 2013 reiste Bernd T. laut Anklage dann mit seiner Ehefrau in die Türkei und weiter nach Syrien. Dort soll er sich einer islamistischen Kampfeinheit angeschlossen haben. Im Dezember kehrte er jedoch wieder zurück nach Wien, weil ihn Bombardements der syrischen Streitkräfte abgeschreckt hätten, meint die Staatsanwaltschaft. Radikal sei er jedoch geblieben und habe sich ab Sommer 2014 nach Saudi-Arabien abgesetzt. Bei einem Rückflug nach Österreich im August 2019 wurden er und seine Frau verhaftet.

Ab Mittwoch wird auch T.s Weggefährte Turpal I. vor Gericht stehen. Der Tschetschene soll laut Anklage 2013 mit seiner Frau nach Syrien gereist sein, um für die Terrormiliz „Jamwa“ (Vorläuferorganisation des IS) als Kommandant zu kämpfen. Ein Zeuge berichtet von abgehörten Funksprüchen, die dem Tschetschenen Morde und Gräueltaten an Zivilisten anlasten sollen. Für I.s Anwalt Florian Kreiner sind diese Darstellungen wiederum unglaubwürdig. Im Juni traf profil Turpal I. – er befindet sich wie berichtet seit Mai auf freiem Fuß – zum Gespräch. Er behauptet, nur kurz in Syrien gewesen zu sein, um die Grabstätte seines Schwagers zu besuchen. Laut I. sei zudem belegt, dass er schon ab Februar 2014 zurück nach Österreich wollte. Entsprechende Versuche über die österreichische Botschaft in der Türkei seien aber gescheitert. In der Folge wurden ihm vom russischen Konsulat Reisepässe ausgestellt, mit denen er zunächst in der Ukraine und dann in Ägypten lebte. „Ich habe mich jahrelang völlig offen und frei bewegt, ohne dass sich jemand für mich interessierte“, meinte er im profil-Gespräch.

Erst bei einem Zwischenstopp am Minsker Flughafen wurde er im Oktober 2018 von der weißrussischen Polizei verhaftet. Ein halbes Jahr später überstellte man ihn nach Österreich, nach zwei Jahren –der maximalen U-Haftdauer – wurde er enthaftet. Seither „genießt“ er seine Freiheit und bereitet sich auf den Prozess vor. Bei einer Verurteilung wegen terroristischer Straftaten – darunter Mord – droht ihm lebenslängliche Haft.