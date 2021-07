Anfang Juni präsentierte die Wiener SPÖ-NEOS-Stadtregierung neue Pläne für die Pflichtschulen: Lehrerposten für Volks- und Mittelschulen werden ab dem nächsten Schuljahr neu berechnet. "Mehr Fairness und Transparenz" bei der Verteilung versprachen Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) und Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Das neue System helfe Standorten mit hohen Schülerzahlen in den Klassen. Hinzu komme ein "Mini-Chancen-Index", der Brennpunktschulen zusätzliche Stunden bringen soll.

Widerspruch kommt hingegen von Elternvertretern, Lehrern und Direktoren: Allein in Wien-Favoriten würden künftig 1400 Wochenstunden fehlen, heißt es in einem offenen Brief. Nach profil-Informationen sollen auch Deutschförderklassen von der Reform betroffen sein.