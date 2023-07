Anastasia: Was die russische Öko-Sekte in Österreich treibt

Dabei beginnen die Bücher harmlos. Die ersten Kapitel lesen sich wie der Erlebnisaufsatz eines Unterstufenschülers. Im ersten Band beschreibt Megre, wie er im sibirischen Nadelwald der Einsiedlerin Anastasia begegnet. Er ist schockverliebt: „Alles an dieser Taiga-Lady war attraktiv und bezaubernd.“ Wenige Seiten später stellt sich heraus, dass Anastasia auf einer Lichtung in einer Art modernen Paradies haust. Darauf aufbauend entwickelt Megre in den folgenden zehn Bänden einen Gegenentwurf zur modernen Welt und eine Analyse, was darin alles falsch läuft. Es geht um eine Priesterkaste, die im Verborgenen alles kontrolliert, und öffentliche Schulen, in denen Kindern das eigenständige Denken abtrainiert wird.

Schon früh griff der Gedanke auch in Österreich um sich. Um die Jahrtausendwende wurden die ersten Bücher ins Deutsche übersetzt – und damit auch ihre Schattenseiten. Denn die Utopie lädt nicht nur Fantasten und Aussteiger ein, sondern auch Staatsverweigerer und „Blut und Boden“-Ideologen. Im Buch lassen sich antisemitische Thesen nachlesen, in Deutschland gibt es Überschneidungen zwischen Neonazis und der Bewegung. In Österreich rechnet ihr der Verfassungsschutz rund 800 Leute zu, die Szene ist unübersichtlich. Zu ihr gehören rebellische Bauern, linke Träumer, Möchtegern-Pädagogen und Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Momentan aber kämpft die Bewegung mit rechtsextremem Image und einem gescheiterten Projekt.

Sankt Radegund liegt im äußersten Westen Oberösterreichs, zwei Autostunden von der Landeshauptstadt Linz entfernt. Die unscheinbare Gemeinde liegt am Ufer der Salzach, die hier Österreich von Bayern trennt. Am östlichen Ortsrand versteckt sich hinter hohen und dichten Bäumen ein Bauernhof. Der Bauer hat ihm den Namen „Anastasialand“ gegeben und ihn einer Bewegung gewidmet, die in ganz Europa operiert und vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Auch in Russland ist Holzer eine große Nummer. Fünf seiner Bücher sind im Moskauer „Naturbook“-Verlag übersetzt worden, er ist dort regelmäßig zu Gast. Bei einem seiner Besuche erzählte er in einem Interview im August 2010, dass er Megres Bücher gelesen hat. Der starke Fokus auf die Natur und ihre Macht habe ihn überzeugt: „Ich denke, wenn diese Bewegung wächst und stärker wird, ist das eine Chance für alle Länder, vor allem jene der ehemaligen Sowjetunion.“ 2014 half Holzer bei der Konzeption des Siedlungsprojekts „As Grad“ in der Umgebung der sibirischen Großstadt Omsk selbst mit . Der Gründer des Projekts – der Unternehmer Andrej Nikitenko – ist ein Anastasia-Anhänger. „As Grad“ lädt regelmäßig zu Festivals, wer möchte, kann sich im Internet für einen Wohnsitz bewerben. Es ist mit 680 Hektar zweieinhalb Mal so groß wie der erste Bezirk in Wien. Eine Anfrage von profil beantwortete Holzer erst nach Redaktionsschluss.

Der wahrscheinlich bekannteste Anastasia-Sympathisant Österreichs heißt Josef Holzer, der auf seinem Hof im Salzburger Lungau schon in den 1970er Jahren eine Spielart der Permakultur entwickelt hat. Sie basiert darauf, weniger in natürliche Prozesse einzugreifen, und auf Kompost und Kreislaufwirtschaft zu setzen, statt auf chemische Dünger und Monokulturen. Permakultur und ihre starke Naturbezogenheit hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer landwirtschaftlichen Gestaltungsmethode zum Lebensgefühl entwickelt. Holzer hat viele Bücher geschrieben, als „Permakultur-Papst“ firmiert er zum Beispiel in einer Doku, die „ServusTV“ über ihn gedreht hat. Als Gegner treten in den Erzählungen – die oft auf Holzers Hof im Salzburger Lungau beginnen – die EU, Großbauern und Banken auf, die ökologische Ansätze unterdrücken möchten.

Auch Rupert Peterlechner ist so ein rebellischer Bauer. Ihm gehört das „Anastasialand“ in Sankt Radegund. Den Hof hat er 1983 von seinen Eltern übernommen, kurz darauf machte er ihn ökologisch und stellte 2003 auf Permakultur um. In einem Podcast erzählt er von einem Besuch auf Holzers Hof, und über Konflikte mit der Landwirtschaftskammer und der lokalen Politik. Auf zweieinhalb Hektar betreibt Peterlechner seit fast 20 Jahren das „Anastasialand“. Es ist dem Gedanken eines Familienlandsitzes nachempfunden, die Selbstversorgung steht im Mittelpunkt, gegen freiwillige Spende vermietet der Mitsechziger auch Ackerflächen.

2010 wollte Peterlechner mit seiner Frau dort sogar eine Privatschule errichten. Verwunderlich ist das nicht, im dritten Band stellt Megre weitreichende Überlegungen zu Bildung an, er lobt die Thesen des Philosophen Michail Schetinin in den höchsten Tönen. Dabei geht es darum, Kinder quer durch alle Altersgruppen gemeinsam zu unterrichten und ihnen so wenig Vorgaben wie möglich zu machen. Der geplanten Schule in St. Radegund wurde aber nie das notwendige Öffentlichkeitsrecht erteilt. Weil er kein Aufsehen erregen wolle, lehnte Peterlechner eine Interviewanfrage von profil ab.

Die Anwältin in der Hauptstadt

Anders als Holzer und Peterlechner hat Vera Weld keinen Bauernhof geerbt. Ihr haben es die spirituellen Facetten der Anastasia-Buchreihe angetan. „Ich glaube an Anastasia. Ich glaube, dass es sie wirklich gibt“, sagt die Anwältin beim Gespräch in ihrer verwinkelten Kanzlei in der Wiener Innenstadt. Weld hat ab 2001 einen Anastasia-Lesekreis in Wien organisiert, davor waren ihr die Bücher bei einem Edelsteinmarkt in Oberbayern in die Hände gefallen. Jahrelang versuchten sie und ihre Gruppe danach, an Grund zu kommen. Aus einem Kauf wurde nie etwas. Manchmal sei es an der Gruppendynamik, manchmal am Finanziellen gescheitert. „2018 habe ich es aufgegeben“, sagt Weld.

Weld erzählt viel und bildhaft, ihre Biografie ist bemerkenswert. Sie führt vom Kärntner Hermagor nach Innsbruck, wo sie ab den späten 1970er Jahren in der Autonomen Frauenbewegung und in der SPÖ-Studierendenorganisation VSStÖ aktiv wird. Danach zieht sie für eine unabhängige Liste in den Gemeinderat ein, später nach Wien. Irgendwann dazwischen beginnt sie Meditationskurse zu besuchen, immer wieder mischen sich in ihre Schilderungen mystische Anklänge, es geht dann um Sternzeichen, Erfahrungen aus einem früheren Leben und Prüfungen von Anastasia.

Vergleichbare Werdegänge gibt es in esoterischen Kreisen viele, der Sprung von grün-alternativen Positionen zum Glauben an die spirituellen Kräfte der Natur ist nicht immer weit. Es ist Weld wichtig, dass sie nicht ins rechte Eck gestellt wird. Entsprechende Tendenzen habe sie in ihrem Lesekreis nie toleriert. Auf eine antisemitische Passage im siebten Teil der Buchreihe angesprochen, in der es heißt, Jüdinnen und Juden würden seit Jahrtausenden verfolgt, weil sie „mit allen Mitteln versuchen, so viel Geld wie nur möglich in ihren Händen zu konzentrieren“, sagt sie: „Nein, das glaube ich nicht.“