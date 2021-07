Tatsächlich war gleich die erste Sportübertragung eine Weihestunde: Toni Sailer gewann bei Olympia 1956 alle Medaillen. Auch kulturell fand Österreich durch das neue Medium langsam zu sich selbst. Schlüsseljahr war 1961, als Merz/Qualtingers „Der Herr Karl“ und Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in der denkwürdigen Inszenierung Erich Neubergs mit Hans Moser und Johanna Matz in den Hauptrollen ausgestrahlt wurden – beides schmerzhafte, wenngleich heilsame Einblicke in die österreichische Seele. Damals wohnte rund ein Zehntel der Einwohner in Haushalten mit TV-Apparat. Dreimal so viele saßen vor den Fernsehgeräten in Gast- und Vereinshäusern; und noch mehr diskutierten danach darüber.