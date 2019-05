Jan Böhmermann und die FPÖ: Lässt er die nächste Bombe platzen?

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann wurde immer wieder mit dem Ibiza-Video, das Vizekanzler Heinz-Christian Strache zum Rücktritt veranlasste, in Verbindung gebracht. Mit einem Countdown macht er nun erneut auf sich aufmerksam.

Böhmermann wusste bereits vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos von der Causa und sprach es schon im April auf der Romy-Gala an. Dass ihm die Aufnahmen angeboten worden seien, dementierte sein Manager allerdings.

"Kann sein, dass morgen Österreich brennt"

Bei der Romy-Gala sagte Böhmermann per Videobotschaft, er "hänge gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza herum - und verhandle darüber, ob und wie ich die Kronen Zeitung übernehmen kann und die Meinungsmache in Österreich an mich reißen kann."

Bei seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" wurde Böhmermann am Tag vor der Veröffentlichung des Videos gefragt, ob er wieder etwas vorbereitet habe, wofür man ihn hassen werde. Daraufhin sagte der Satiriker: "Das weiß man oft erst hinterher. Für mich ist es eine normale Sendung. Kann sein, dass morgen Österreich brennt. Lassen Sie sich einfach überraschen."

Der Countdown © Screenshot dotheyknowitseurope.eu

Heute postete Jan Böhmermann einen Link auf seinem Twitter-Account, der zu einem Countdown führt. Bis auf die Linkbezeichnung dotheyknowitseurope.eu findet sich kein konkreter Hinweis auf der Seite, worum es sich handeln könnte. Der Countdown läuft zudem auch unter der Adresse comediansforworldpeace.eu

Im CSS-Code der Website steckt allerdings das Wort "Ibiza" , was darauf hindeuten könnte, dass weitere Informationen zur Affäre rund um das Video folgen könnten. Vielleicht wissen wir in zwei Tagen mehr. Da endet nämlich der Countdown.