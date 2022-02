Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm: Die junge Milde

An ihrem Arbeitsplatz in der Hofburg am Ballhausplatz gegenüber dem Kanzleramt herrscht kein studentisches Altbau-Flair. Die großen Büroräumlichkeiten wirken noch einigermaßen steril. Ein wenig Gemütlichkeit vermittelt die Eck-Couch mit bunten Polstern. Wie das zusammengehe, das hohe Amt in der Hofburg und das WG-Leben? „Ich bin eine pflegeleichte Mitbewohnerin, befülle kaum den Kühlschrank, nehme aber selten was heraus. Und eigentlich komme ich sowieso nur zum Schlafen heim.“ Mit Wien hat Plakolm einst gefremdelt. Sie zog 2013 zunächst in die Bundeshauptstadt, um Wirtschaft zu studieren, ging aber wieder retour nach Oberösterreich und schrieb sich in Linz für Wirtschaftspädagogik ein. Ein Abschluss steht noch aus, auch deshalb gab es im Netz süffisante Kommentare und Anspielungen auf Sebastian Kurz. Über den früheren JVP- und ÖVP-Obmann spricht sie nur in Superlativen: „Er hat wahnsinnig Großartiges geleistet, wovon andere Regierungsprogramme nur geschrieben haben. Er hat viele junge Leute, wie auch mich, in die Politik gebracht.“ Als Idol nennt sie ihn aber nicht: „Ich habe es generell nicht so mit Vorbildern.“



Ihr heutiges Amt hat sie den Turbulenzen rund um den Ex-Kanzler zu verdanken: Nach dem Abgang von Kurz und der Regierungsumbildung im Dezember war der Posten eines Staatssekretärs für die ÖVP zu vergeben. Magnus Brunner, zuvor im Klimaschutzministerium unter Leonore Gewessler, wechselte ins Finanzministerium. Dem Vernehmen nach hätte Plakolm auch im Umweltressort Staatssekretärin werden können, habe sich aber für die Jugendagenden entschieden, obwohl ihr budgetärer Spielraum gegen null geht. Im Klimaschutzministerium kam die ÖVP aber nicht zur Geltung.



„Mit dem neuen Staatssekretariat geht es der ÖVP natürlich stark um Signale: Claudia Plakolm als junges, weibliches Gesicht, die auch anders – also verstärkt über Social Media – kommunizieren kann“, sagt Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. „Sie kann Ansprechperson für Initiativen, NGOs sein und damit auch Nehammer entlasten.“ Ähnlichkeit mit Sebastian Kurz, der 2011 mit 24 Jahren das Integrationsstaatssekretariat im Innenministerium übernahm, sieht die Politologin nur bedingt: „Kurz hat mit dem Thema Migration wesentlich mehr polarisiert und auch Gegenwind bekommen. Es stimmt aber, dass Claudia Plakolm mit den Jugendagenden ein Thema bekommen hat, das gerade in Pandemiezeiten ein brennendes ist. Das bietet durchaus Karrierechancen, je nachdem, wie man es nützt.“



Erstes Konfliktpotenzial bot sich um das Thema der mündlichen Matura. In den vergangenen zwei Jahren war die Prüfung pandemiebedingt freiwillig, für heuer fordert die Schülervertretung dasselbe. Von Plakolm gibt es dazu eine klare Absage: „Die mündliche Matura ist eine riesige Chance und ein Schritt in Richtung Normalität, ich plädiere voll dafür, den Schülerinnen und Schülern das zuzutrauen. Bei Lehrlingen gab es in den vergangenen zwei Jahren gar keine Einschränkungen, und es hat funktioniert.“ Das ist insofern bemerkenswert, als auch die ÖVP-nahe Schülerunion, in der Plakolm selbst lange aktiv war, für die Freiwilligkeit eintritt. Die Jugendsprecherin der Grünen, Barbara Neßler, drängt bereits auf ein Aufweichen der Regierungslinie: „Man muss sich nur die psychosoziale Situation der Jugendlichen anschauen, da macht es wenig Sinn, gerade jetzt den Druck zu erhöhen.“

„Bisher keine Machtspielereien“

Abgeordnete anderer Parteien, die mit Plakolm im Parlament zu tun hatten, sprechen von Handschlagqualität, Integrität und einem moralischen Kompass, der sich stark von jenem des Sebastian Kurz unterscheiden würde. „Ich habe bei ihr bisher keine Machtspielereien oder ein ,System Plakolm‘ erkennen können – der Vergleich mit Kurz hinkt daher“, sagt NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty. Andererseits sei sie „klar Parteisoldatin“, ein Abweichen von der Parteilinie von ihr nicht zu erwarten. Gesellschaftspolitisch schert sie auch im profil-Gespräch nicht aus. Ob sie sich als Feministin verstehe? „Wenn das heißt, dass man für Chancengleichheit zwischen Mann und Frau eintritt, dann bin ich das definitiv. Eine Freundin von Quoten bin ich aber nicht, sie reduzieren Frauen nur auf ihr Geschlecht.“ Den Lobautunnel, den Klimaschutzministerin Gewessler stoppte, hält sie für baureif. „Es braucht beim Thema Klima Innovationen statt Verbote. Ich halte nichts davon, nur den Griechenlandurlaub zu verbieten oder die Avocados zu streichen.“



In der Flüchtlingsfrage kam es im September 2020 zu einer bemerkenswerten Episode im Leben der Claudia Plakolm. Damals schwelte die Debatte um die Aufnahme von Menschen aus den Elendslagern auf Lesbos. Die Türkisen waren vehement dagegen, die Koalition mit den Grünen war belastet. Etliche ÖVP-Gemeinden erklärten sich hingegen bereit für eine Aufnahme von Flüchtlingen – darunter auch Plakolms Heimatort Walding, wo ihr Vater Johann seit 2015 Bürgermeister ist. Die Eltern der Staatssekretärin engagieren sich in der Integrationsarbeit, ihre Mutter gründete sogar eine eigene Flüchtlingsinitiative. Bei einer SPÖ-Resolution im Gemeinderat stimmte Vater Plakolm für, Tochter Plakolm – sie war sowohl dort als auch im Nationalrat Mandatarin – gegen eine Aufnahme von Moria-Flüchtlingen. „Ich unterstütze die Arbeit meiner Eltern und sehe keinen Widerspruch. Auch sie setzen sich vor allem für die Verbesserungen bei Asylverfahren ein“, sagt sie heute. „Ich halte es aber für plakativ, nur dorthin zu schauen, wo gerade die meisten TV-Kameras sind.“