Anklage gegen Strache und Stieglitz: Eine Busfahrt ins Blaue

Hat sich der oberösterreichische Unternehmer Siegfried Stieglitz den Sprung in den Asfinag-Aufsichtsrat 2018 mit Spenden an den FPÖ-nahen Verein "Austria in Motion" erkauft? Das war eine der zentralen Fragen eines Ermittlungsverfahrens, das die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ursprünglich gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, FPÖ-Infrastrukturminister a. D. Norbert Hofer und Siegfried Stieglitz geführt hatte.

Die Ermittlungen gegen Hofer wurden eingestellt – Strache und Stieglitz hingegen sollen nun wegen Bestechlichkeit und Bestechung angeklagt werden, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" unter Berufung auf die WKStA berichteten. Ein entsprechender Strafantrag (Strafandrohung: bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe) sei beim Landesgericht für Strafsachen in Wien eingebracht worden. Soweit sich die Beschuldigten bisher dazu geäußert haben, haben sie die Vorwürfe bestritten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am 2. März 2018 hatte Stieglitz auf Wunsch von Norbert Hofer einen Sitz im Asfinag-Aufsichtsrat übernommen (ehe ihn die grüne Ministerin Leonore Gewessler 2020 wieder abberief). In zeitlicher Nähe zu seinem Avancement hatte Stieglitz dem Verein Austria in Motion insgesamt 20.000 Euro überwiesen, gestückelt in neun Tranchen zwischen Oktober 2017 und August 2018. Austria in Motion war eine der blauen Vereinskreationen im Umfeld des Wiener Rechtsanwalts und früheren FPÖ-Abgeordneten Markus Tschank.

Stieglitz, ein Bewunderer Straches, überwies ab Oktober 2017 zunächst 10.000 Euro in vier Tranchen à 2500 Euro an den Verein, nach seinem Einzug in den Asfinag-Aufsichtsrat folgten zwischen Juni und August 2018 noch einmal fünf Spenden zu je 2000 Euro.

Eine "Micky-Maus-Spende"

profil berichtete erstmals im August 2019 über die 20.000 Euro des Unternehmers an Austria in Motion. Stieglitz hatte diesem Magazin zwar eine Spende bestätigt, zugleich aber deren Höhe bestritten und keinen Betrag genannt. Stieglitz damals: "Im Vergleich zu Herrn Haselsteiner oder Frau Horten war das eine Mickey-Maus-Spende. Ich habe vermutet, dass sich der Verein im FPÖ-Umfeld bewegt, aber das war für mich irrelevant. Direkt an die Partei habe und hätte ich nicht gespendet." Er sei im Jahr 2017 "vom Verein angeschrieben worden", der Vereinszweck habe ihm gefallen.