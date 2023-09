Wir prüfen das aktuell. Während Corona hat die Nachfrage sehr stark zugenommen, es gibt bereits erste Flughäfen, die Privatjets nicht mehr landen lassen. Aber all das ist nur ein Symptom dafür, dass der Reichtum sich sehr stark vermehrt. Das ist auch demokratiepolitisch gefährlich. Das habe ich auch im Untersuchungsausschuss gesehen. An den Korruptionsaffären, die Österreich beschäftigen, kann man auch erkennen, wie man sich mit Geld politischen Einfluss und Macht sichern kann.

Wir prüfen das aktuell. Während Corona hat die Nachfrage sehr stark zugenommen, es gibt bereits erste Flughäfen, die Privatjets nicht mehr landen lassen. Aber all das ist nur ein Symptom dafür, dass der Reichtum sich sehr stark vermehrt. Das ist auch demokratiepolitisch gefährlich. Das habe ich auch im Untersuchungsausschuss gesehen. An den Korruptionsaffären, die Österreich beschäftigen, kann man auch erkennen, wie man sich mit Geld politischen Einfluss und Macht sichern kann.

Wir prüfen das aktuell. Während Corona hat die Nachfrage sehr stark zugenommen, es gibt bereits erste Flughäfen, die Privatjets nicht mehr landen lassen. Aber all das ist nur ein Symptom dafür, dass der Reichtum sich sehr stark vermehrt. Das ist auch demokratiepolitisch gefährlich. Das habe ich auch im Untersuchungsausschuss gesehen. An den Korruptionsaffären, die Österreich beschäftigen, kann man auch erkennen, wie man sich mit Geld politischen Einfluss und Macht sichern kann.

Wir prüfen das aktuell. Während Corona hat die Nachfrage sehr stark zugenommen, es gibt bereits erste Flughäfen, die Privatjets nicht mehr landen lassen. Aber all das ist nur ein Symptom dafür, dass der Reichtum sich sehr stark vermehrt. Das ist auch demokratiepolitisch gefährlich. Das habe ich auch im Untersuchungsausschuss gesehen. An den Korruptionsaffären, die Österreich beschäftigen, kann man auch erkennen, wie man sich mit Geld politischen Einfluss und Macht sichern kann.

Diese Debatte wird sehr emotional geführt. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass Klimaschutz eine soziale Frage ist. Wenn ich eineinhalb Stunden mit dem Privatjet fliege, habe ich durchschnittlich so viel CO2 verblasen wie ein Durchschnittsösterreicher in fünf Monaten. Das ist ein Fakt, den ich benannt habe.

Diese Debatte wird sehr emotional geführt. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass Klimaschutz eine soziale Frage ist. Wenn ich eineinhalb Stunden mit dem Privatjet fliege, habe ich durchschnittlich so viel CO2 verblasen wie ein Durchschnittsösterreicher in fünf Monaten. Das ist ein Fakt, den ich benannt habe.

Diese Debatte wird sehr emotional geführt. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass Klimaschutz eine soziale Frage ist. Wenn ich eineinhalb Stunden mit dem Privatjet fliege, habe ich durchschnittlich so viel CO2 verblasen wie ein Durchschnittsösterreicher in fünf Monaten. Das ist ein Fakt, den ich benannt habe.

Diese Debatte wird sehr emotional geführt. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass Klimaschutz eine soziale Frage ist. Wenn ich eineinhalb Stunden mit dem Privatjet fliege, habe ich durchschnittlich so viel CO2 verblasen wie ein Durchschnittsösterreicher in fünf Monaten. Das ist ein Fakt, den ich benannt habe.

Sie haben vor Kurzem ein Foto des Milliardenerben Mark Mateschitz und dessen Partnerin Victoria Swarovski auf Twitter gepostet und die CO2-Emissionen ihrer Urlaubsreise kritisiert. Was haben die beiden falsch gemacht, um so herausgestellt zu werden?

Sie haben vor Kurzem ein Foto des Milliardenerben Mark Mateschitz und dessen Partnerin Victoria Swarovski auf Twitter gepostet und die CO2-Emissionen ihrer Urlaubsreise kritisiert. Was haben die beiden falsch gemacht, um so herausgestellt zu werden?

Sie haben vor Kurzem ein Foto des Milliardenerben Mark Mateschitz und dessen Partnerin Victoria Swarovski auf Twitter gepostet und die CO2-Emissionen ihrer Urlaubsreise kritisiert. Was haben die beiden falsch gemacht, um so herausgestellt zu werden?

Sie haben vor Kurzem ein Foto des Milliardenerben Mark Mateschitz und dessen Partnerin Victoria Swarovski auf Twitter gepostet und die CO2-Emissionen ihrer Urlaubsreise kritisiert. Was haben die beiden falsch gemacht, um so herausgestellt zu werden?

Damit leben wir jeden Tag. Es geht darum, gegenzusteuern. Wer sind die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserer Gesellschaft? Ist nicht jemand, der als Reinigungskraft arbeitet und jeden Tag Klos putzt, auch Leistungsträger oder Leistungsträgerin? Wir haben eine sehr große Schieflage in Österreich. Und das sagen nicht nur wir. Das sagt die OECD, das sagt die EU-Kommission, das ist einfach Fakt.

Damit leben wir jeden Tag. Es geht darum, gegenzusteuern. Wer sind die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserer Gesellschaft? Ist nicht jemand, der als Reinigungskraft arbeitet und jeden Tag Klos putzt, auch Leistungsträger oder Leistungsträgerin? Wir haben eine sehr große Schieflage in Österreich. Und das sagen nicht nur wir. Das sagt die OECD, das sagt die EU-Kommission, das ist einfach Fakt.

Damit leben wir jeden Tag. Es geht darum, gegenzusteuern. Wer sind die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserer Gesellschaft? Ist nicht jemand, der als Reinigungskraft arbeitet und jeden Tag Klos putzt, auch Leistungsträger oder Leistungsträgerin? Wir haben eine sehr große Schieflage in Österreich. Und das sagen nicht nur wir. Das sagt die OECD, das sagt die EU-Kommission, das ist einfach Fakt.

Damit leben wir jeden Tag. Es geht darum, gegenzusteuern. Wer sind die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserer Gesellschaft? Ist nicht jemand, der als Reinigungskraft arbeitet und jeden Tag Klos putzt, auch Leistungsträger oder Leistungsträgerin? Wir haben eine sehr große Schieflage in Österreich. Und das sagen nicht nur wir. Das sagt die OECD, das sagt die EU-Kommission, das ist einfach Fakt.

Wir können Vermögen in Österreich bis zu einem gewissen Grad immer nur schätzen, weil kaum genaue Aufzeichnungen vorliegen. Aber was es gibt, sind Einkommensteuererklärungen und die Daten der Nationalbank. Wir haben mit mehreren Ökonominnen und Ökonomen gesprochen, die können Ihnen das vorrechnen. Ich glaube, Zweifel an dieser Summe sind nicht angebracht.

Wir können Vermögen in Österreich bis zu einem gewissen Grad immer nur schätzen, weil kaum genaue Aufzeichnungen vorliegen. Aber was es gibt, sind Einkommensteuererklärungen und die Daten der Nationalbank. Wir haben mit mehreren Ökonominnen und Ökonomen gesprochen, die können Ihnen das vorrechnen. Ich glaube, Zweifel an dieser Summe sind nicht angebracht.

Wir können Vermögen in Österreich bis zu einem gewissen Grad immer nur schätzen, weil kaum genaue Aufzeichnungen vorliegen. Aber was es gibt, sind Einkommensteuererklärungen und die Daten der Nationalbank. Wir haben mit mehreren Ökonominnen und Ökonomen gesprochen, die können Ihnen das vorrechnen. Ich glaube, Zweifel an dieser Summe sind nicht angebracht.

Wir können Vermögen in Österreich bis zu einem gewissen Grad immer nur schätzen, weil kaum genaue Aufzeichnungen vorliegen. Aber was es gibt, sind Einkommensteuererklärungen und die Daten der Nationalbank. Wir haben mit mehreren Ökonominnen und Ökonomen gesprochen, die können Ihnen das vorrechnen. Ich glaube, Zweifel an dieser Summe sind nicht angebracht.

In Frankreich wurde die Vermögensteuer 2017 abgeschafft. Davor nahm der Staat damit zwischen vier und fünf Milliarden Euro ein – bei einer mehr als siebenmal größeren Bevölkerung als in Österreich. Wie kann die Vermögensteuer bei uns denselben Ertrag bringen?

In Frankreich wurde die Vermögensteuer 2017 abgeschafft. Davor nahm der Staat damit zwischen vier und fünf Milliarden Euro ein – bei einer mehr als siebenmal größeren Bevölkerung als in Österreich. Wie kann die Vermögensteuer bei uns denselben Ertrag bringen?

In Frankreich wurde die Vermögensteuer 2017 abgeschafft. Davor nahm der Staat damit zwischen vier und fünf Milliarden Euro ein – bei einer mehr als siebenmal größeren Bevölkerung als in Österreich. Wie kann die Vermögensteuer bei uns denselben Ertrag bringen?

In Frankreich wurde die Vermögensteuer 2017 abgeschafft. Davor nahm der Staat damit zwischen vier und fünf Milliarden Euro ein – bei einer mehr als siebenmal größeren Bevölkerung als in Österreich. Wie kann die Vermögensteuer bei uns denselben Ertrag bringen?

Wie wollen Sie die Steuer eigentlich administrieren? Also wie werden die Vermögenstände erhoben?

Herr

Man füllt eine Erklärung aus und schickt sie an das Finanzamt. Das wird in Staaten, in denen es eine Millionärssteuer gibt, genauso gemacht. Zum Beispiel in Spanien.

Und dann werden die Angaben stichprobenartig kontrolliert?

Herr

Ja. Sie werden von Beamten, die gewissenhaft vorgehen, überprüft. Und wenn Ungereimtheiten auftauchen und sie der Meinung sind, dass sich da etwas nicht ausgehen kann, wird es Kontrollen geben. Es wird nicht anders sein als bei Steuererklärungen von Selbstständigen. Das wird kein riesiger bürokratischer Aufwand sein, weil die Steuer betrifft 98 Prozent der Bevölkerung nicht.

In einigen Ländern wurde die Steuer wieder abgeschafft, weil viele Vermögende ausgewandert sind. Ist das nicht auch in Österreich eine Gefahr?

Herr