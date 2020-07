Justiz deckt Finanzamtsskandal in NÖ auf

Brief nach Russland

Die WKStA hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und kürzlich einen Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt. In Bezug auf zwei – ebenfalls russische – mutmaßliche Drahtzieher ersuchte die WKStA im September 2018 die russische Generalstaatsanwaltschaft um Übernahme der Strafverfolgung. In dem Schreiben ist unter anderem ein gewisser René Brülhart als Mitbeschuldigter genannt. Brülhart war bis 2019 Präsident der Finanzaufsicht des Vatikans und daneben mit einer eigenen Beratungsfirma tätig. Ihm ordnen die Ermittler ein E-Mail aus dem Juli 2015 an die deutsche Privatagentin Christina W. zu, mit dem die mutmaßliche verdeckte Informationseinholung zu Steuerdaten von Alexey K. in Österreich ihren Ausgang genommen haben soll.