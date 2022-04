Kärnten: Kammer-Inserate um zehntausende Euro beim ÖVP-Wirtschaftsbund

Insgesamt seien im Jahr 2021 „ca. 25.000 Euro“ an Inseraten der Landeskammer in das Wirtschaftsbund-Magazin geflossen – die Anzeigen der Bundeskammer sind da noch nicht eingerechnet. Als Grund für die Buchungen im Parteiblatt führt die Interessensvertretung aus: Das Magazin M.U.T sei für die Wirtschaftskammer „besonders interessant, weil es als einziges Kärntner Magazin mit einer Auflage von mehr als 38.000 Stück an alle Kärntner UnternehmerInnen versendet wird, wodurch die für uns relevante Hauptzielgruppe ohne Streuverluste und in einem wirtschaftlich fokussierten, attraktiven redaktionellen Umfeld erreicht werden kann“. Der Seitenpreis liege „deutlich unter jenem anderer Magazine oder Tageszeitungen in Kärnten“. Die eigene Kammerzeitung sei mit dem vierfärbigen Parteimagazin „in Aufmachung und Inhalt nicht vergleichbar“.

Und schließlich erklärte die Kammer, dass auch im Magazin „Wirtschaft aktiv“ der Freiheitlichen Wirtschaft mit einem Volumen von 10.500 Euro (2021) inseriert wurde. Nachsatz: „Andere Fraktionsmedien sind uns nicht bekannt.“

Der Landessprecher der Kärntner Neos, Janos Juvan, ist Unternehmer und kritisiert die Inseratenpraxis: „Mich stört, dass mit meiner Kammerumlage sinnlose Inserate in einem Parteimedium finanziert werden.“ Sabine Jungwirth, Bundeschefin der Grünen Wirtschaft, kündigte eine Anfragenserie an die Wirtschaftskammern in Bund und Ländern zu den Inseraten in Fraktionsmedien an. Ihr Ziel: „Die Kammer soll bescheidener werden, weniger Inserate schalten und die Pflichtbeiträge senken.“