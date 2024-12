Kammer-Wahl: Wenn Fraktionen im großen Stil Wahlkarten besorgen

Entsprechende Briefe hat der ÖVP-Wirtschaftsbund in mehreren Bundesländern verschickt, wobei auf den ersten Blick nicht immer ersichtlich ist, dass die Wahlberechtigten die Wahlkarten gar nicht bei der Kammer beantragen, sondern bei einer der politischen Fraktionen. Auch der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) setzt zumindest in Wien auf dieses Angebot.

Ob Dritte - noch dazu wahlwerbende Gruppen - für Wahlberechtigte die Wahlkarten organisieren dürfen, geht aus der WKO-Seite nicht hervor. Die Grüne Wirtschaft wittert einen Verstoß gegen die Bestimmungen und übt Kritik an der Praxis. Was ist dran an den Vorwürfen?

Das Beispiel Wien: Die ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund besitzt die Domain „wkwahl.wien“, die vom Namen her wie eine offizielle Webseite der Wirtschaftskammer anmutet. Dort wird der Service prominent angepriesen: „Jetzt Wahlkarte für die Wirtschaftskammerwahlen 2025 beantragen! Nutzen Sie die Chance, die Zukunft unserer Wirtschaft aktiv mitzugestalten! Ihre Stimme ist für Ihr Unternehmen und Ihre Branche von großer Bedeutung!” Wer das Formular ausfüllt, muss dem Wirtschaftsbund auch gleich die Zustimmung erteilen, dass seine Daten für „Wirtschaftsbund-Wien Informationen (via E-Mail, Telefon, SMS, Brief, etc.) verwendet werden”.

So sammeln die Fraktionen wertvolle Daten von Wahlberechtigten - und sie wissen, wer von ihnen sehr wahrscheinlich von seinem Wahlrecht Gebrauch macht.

Wie wichtig den Fraktionen die Wahlkartenanträge sind, verdeutlicht ein Lockangebot des Sozialdemokratisches Wirtschaftsverbands (SWV) Wien: Die roten Wirtschaftsvertreter verlosen ein iPad und ein Fotoshooting an Personen, die ausgefüllte Anträge von drei Personen an den SWV senden.

Das sei ganz einfach eine Service-Leistung, betont eine Sprecherin der Fraktion gegenüber profil. Leise schwingt auch Kritik an der Wirtschaftskammer selbst mit: Ein Großteil der Mitglieder wisse nicht, dass die Wahl stattfindet. „Die Fraktionen müssen einen wesentlichen Teil der demokratiefördernden Arbeit zur Wahlinformation erfüllen.”