Ermittler decken Betrug bei der Wirtschaftskammerwahl im Burgenland auf

Beinahe bleibt der Schwindel unentdeckt. Wäre da nicht Anja Haider-Wallner von der Grünen Wirtschaft. Als Mitglied der Hauptwahlkommission steht Haider-Wallner zur richtigen Zeit im richtigen Raum und beobachtet zwei Wahlhelfer, die in der Fachgruppe Personenbetreuung die Vorzugsstimmen zählen. Sie wird misstrauisch, weil die Wahlzeugen immer wieder dieselben Namen vorlesen. Also schaut sie genauer hin – und ist fassungslos: „Wer das nicht sehen will, der muss blind sein. Es war so offensichtlich, dass das dieselbe Schrift ist“, sagt sie zu profil.

Haider-Wallner alarmiert den Hauptwahlleiter. Doch an Aufklärung wird nicht gedacht: Haider-Wallner wird aus dem Raum geschickt, die Wahlzeugen zählen in Ruhe fertig. Und die Wahlkommission entscheidet einstimmig, den Vorfall nicht zu protokollieren. Haider-Wallner ist nicht stimmberechtigt – ihr bleibt nur mehr der Weg zur Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Dort wird sie ernst genommen, mehr noch: Alle Stimmzetteln werden beschlagnahmt. Und das LKA bringt die mutmaßlichen Fälscher schließlich zum Reden.

Ihren Fund beschreibt Haider-Wallner als „totalen Zufall“: „Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, nach so was zu suchen.“ Die Funktionärin der Grünen Wirtschaft stellt sich seither eine Frage: „Wer hat aller davon gewusst?“ Dass die Agenturbetreiber allein auf diese Idee gekommen sind, bezweifelt Haider-Wallner: „Die Reaktion der Anwesenden aus der Zweigwahlkommission war so auffällig – die waren überhaupt nicht überrascht.“