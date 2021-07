Johann Giefing ist SPÖ-Bürgermeister im niederösterreichischen Schwarzenbach, einer 960-Einwohner-Gemeinde in der Buckligen Welt. Es gibt hier eine keltische Siedlung und glasklares Bachwasser, aber wenig Jobs. Die Jungen ziehen weg. Das bekommt der Fußballverein zu spüren, der in der Gebietsliga kickt. Fünf Kilometer entfernt liegt Oberpetersdorf, eine burgenländische Gemeinde mit 800 Einwohnern und ähnlichen Nachwuchsnöten. Was lag also näher, als sich zusammenzuschließen? Doch der Niederösterreichische Fußballverband (NÖFV) legte sich quer.