Kern unterstützt Doskozil im Rennen um SPÖ-Spitze

Am Mittwoch kündigte der ehemalige SPÖ-Kanzler Christian Kern auf Facebook seine Unterstützung für Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an. Andere SPÖ-Altkanzler stellten sich bisher hinter Parteichefin Rendi-Wagner.

Der frühere SPÖ-Bundeskanzler ist am Donnerstagabend Gast bei der "Freundschaft-Tour" von Vorsitz-Kandidat Hans Peter Doskozil. Seine Werbetour für die Position des Bundesparteichefs macht am Donnerstag in Neudörfl, dort wo vor 149 Jahren die Sozialdemokratie gegründet wurde, Halt. Vor rund 400 Parteimitgliedern wird Kern mit Doskozil über aktuelle Herausforderungen der Wirtschafts- und Energiepolitik diskutieren, hieß es in der Einladung.