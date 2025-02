Van der Bellen zeigt sich bemüht, seine Macht nur im äußersten Notfall und selbst dann in Maßen einzusetzen: „Meine Aufgabe ist es darauf zu achten, dass unser Land eine handlungsfähige Regierung bekommt“, erklärte er Mittwochabend sein Amtsverständnis: „Wie diese Regierung zusammengesetzt ist, hat für mich grundsätzlich keine Rolle zu spielen, solange sie auf dem Boden der Verfassung zustande kommt. Sich auf Koalitionen zu einigen, ist die Aufgabe der gewählten Politikerinnen und Politiker.“ Der Bundespräsident begleitet sie nur auf ihrem Weg – je länger die Koalitionssuche dauert, desto enger, so scheint es.

Hat die Hofburg Kickls Scheitern befördert? Der FPÖ-Chef schimpfte Van der Bellen eine „Mumie“ und „senil“, auch dass der ehemalige Grünen-Chef dem Freiheitlichen politisch alles andere als nahe steht, ist keine Überraschung. Ein enger Berater des Bundespräsidenten hätte zudem starke Motivationen, Kickl zu verhindern: Van der Bellens langjähriger Wegbegleiter Lothar Lockl hätte als ORF-Stiftungsratsvorsitzender unter einer freiheitlichen Regierung um seinen Job und die Zukunft des ORF fürchten müssen. Van der Bellens Kabinettsdirektorin in der Präsidentschaftskanzlei, Andrea Mayer, hätte sich durchaus Sorgen um ihr Vermächtnis als Kulturstaatssekretärin machen dürfen: Die Freiheitlichen hatten in den Verhandlungen mit der ÖVP eine Verzögerung des Baus des neuen Standortes des „Haus der Geschichte Österreichs“ vorgeschlagen.

Schon am Dienstag hatte der Bundespräsident vor seinem Termin mit Kickl nahezu demonstrativ seine Hündin Juli an den vor der Hofburg wartenden Journalisten vorbei zum Äußerln geführt. So sehr die griechische Mischlingshündin auch an der Leine zog, so gemütlich ging der Bundespräsident ihr hinterher. Am Rückweg verlangsamte er noch einmal und schien fast enttäuscht, dass die Presse nur Fotos schoss und sich Fragen sparte, auf die er ohnehin nur kryptische Antworten geben würde.

Und doch dürfte Van der Bellen Kickl am Weg ins Kanzleramt nicht im Weg gestanden sein, im Gegenteil: In der finalen Verhandlungswoche von Blau-Schwarz verbrachte der FPÖ-Chef mehr Zeit mit dem Bundespräsidenten als mit seinem Verhandlungspartner Christian Stocker. Die Inhalte der Gespräche sind, wie so vieles in der Hofburg, vertraulich.

In komplexen Zeiten und mit neuen Aufgaben wie der Informationsfreiheit braucht der Bundespräsident offenbar mehr Unterstützung. Das zeigen die Zahlen der Personalvertretungswahlen: Waren 2019 noch 76 Personen in der Hofburg wahlberechtigt, waren es im November 2024 87. Deuten die Beschäftigten der Hofburg in eine politische Richtung? Obwohl Van der Bellen einst Chef der Grünen war, erhielt die SPÖ-Fraktion der Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im November mehr als zwei Drittel der Stimmen, die ÖVP-Fraktion der Christgewerkschafter (FCG) das restliche Drittel. Eine grüne Personalvertretungs-Liste gab es in der Präsidentschaftskanzlei nicht, auch die FPÖ-Liste „AUF“ nicht an.

Nach außen dringt nur, was das Gegenüber verrät, von den allermeisten Gesprächen dürfte die Öffentlichkeit nicht einmal erfahren: So erklärte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger diese Woche etwa, Van der Bellen bei einem längeren Telefonat über die Möglichkeit einer schwarz-pinken Minderheitsregierung informiert zu haben. Auf Anfrage von profil will die Präsidentschaftskanzlei aber weder verraten, wann Van der Bellen mit welchen Parteichefs gesprochen hat, noch wie oft. Nur so viel: Der Bundespräsident sei seit der Wahl in regelmäßigem Austausch mit allen Parteichefs. In welchem Rhythmus diese Gespräche stattfinden, bleibt unbeantwortet.

Zumindest Kickl dürfte so aber ein gewisses Vertrauensverhältnis zum Staatsoberhaupt aufgebaut haben. Der FPÖ-Chef dankte Van der Bellen Mittwochabend „dafür, dass wir in den letzten Wochen – obwohl wir in vielen Bereichen ganz unterschiedliche ideologische Zugänge haben – trotzdem eine sehr vertrauensvolle Gesprächsbasis zueinander gehabt haben“.