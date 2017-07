Wohin mit den Kindern in den Ferien?

Ab heute haben auch die Schülerinnen und Schüler der westlichen Bundesländer Ferien. Aber wohin mit dem Kindern, wenn die Eltern arbeiten gehen?

Rund 640.000 Schüler in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten erhalten heute, Freitag, ihre Zeugnisse und starten in die neunwöchigen Sommerferien . Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Kinder des Landes Ferien. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist am 4. September, im Rest Österreichs am 11. September.