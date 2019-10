Türkis-Grün? Türkis-Rot? oder doch wieder Türkis-Blau? Alles zu den Koalitionsgesprächen nach der Nationalratswahl.

01.10.2019: ÖVP kündigte Gespräche mit allen Parteien an, Grüne bereiten sich vor

ÖVP, Grüne und FPÖ haben am Dienstag das Wahlergebnis und die weitere Vorgehensweise in ihren Parteigremien diskutiert. Die ÖVP bekräftigte nach der Vorstandssitzung, Koalitionsgespräche mit allen Parteien führen zu wollen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen betraute unterdessen die Übergangsregierung von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein mit der vorläufigen Fortführung der Amtsgeschäfte.

Die Grünen bereiteten sich am Dienstag ebenfalls auf Sondierungsgespräche vor. Von Medien abgeschirmt traf sich am Nachmittag der Parteivorstand, um den Erfolg bei der Nationalratswahl und die dadurch entstandene Option einer Koalition mit der ÖVP auszuloten. Über die Ergebnisse wird Bundessprecher Werner Kogler am Mittwoch in einer Pressekonferenz informieren. Am Freitag tagt dann - teilweise medienöffentlich - der erweiterte Bundesvorstand (EBV) der Grünen in der Wiener Urania. Dieses Gremium trifft die finale Entscheidung über die Sondierungen und legt das Team dafür fest.

