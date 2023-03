Konkurrenz für Rendi-Wagner und Doskozil: Wer SPÖ-Parteichef werden möchte

Hans Peter Doskozil

Harte, parteiinterne Kritik an Rendi-Wagner folgte meist aus dem Burgenland. Direkter gesagt: Von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Doskozil wurde 1970 in Steiermark geboren, studierte Jus in Wien und startete zeitgleich seine Karriere als Polizist. Nach Abschluss seines Studiums wechselte er zunächst in die Sicherheitsdirektion Burgenland, danach in die Bundespolizeidirektion und anschließend ins Innenministerium. 2010 holte ihn Burgenlands Ex-Landeshauptmann Hans Niessl zurück nach Eisenstadt und machte Doskozil zu seinem Büroleiter und später zum Landespolizeidirektor.

In dieser Tätigkeit erlangte Hans Peter Doskozil mediale Bekanntheit durch den Fund von 71 Leichen in einem Kühl-LKW auf der Ostautobahn nahe Nickelsdorf zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015. Ein Jahr später wurde er Verteidigungsminister und kurz darauf wechselte er zurück in die burgenländische Landesregierung und übernahm in Eisenstadt die Ressorts Finanzen und Kultur sowie die Spitäler, bis er 2019 schließlich selbst Landeshauptmann wurde.

Doskozil wird oft nachgesagt, er stehe für den rechten Flügel der SPÖ. Er forderte stets eine strenge Asyl- und Migrationspolitik. In sozialpolitischen Themen steht der burgenländische Landeshauptmann allerdings weit links der Mitte. Er führte einen Mindestlohn von 2000 Euro netto für Landesbedienstete ein, Jungärzte sollen mit einem Anfangsgehalt von 140.000 Euro ins Burgenland gelockt werden und Mieten in 10.000 Genossenschaftswohnungen wurden eingefroren - die Differenz bezahlt das Land. Seit 2019 können sich pflegende Angehörige beim Land Burgenland anstellen lassen. Einige Paradebeispiele für die "Doskonomics", also sein Weg des Wirtschaftens, der darin besteht, eigenmächtig zu verstaatlichen und Geld auszugeben. Vor allem Wiener Genossen ätzen, die “Doskonomics” würden im Bund oder in größeren Bundesländern in die Pleite führen.