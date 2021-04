Krebsoperation im AKH: Mutter wird doch aufgenommen

Der Wiener Gesundheitsverbund beschwichtigt in einer ersten Reaktion: „Jede notwendige OP wird weiterhin durchgeführt“ – und suggeriert damit, die OP ihrer Mutter sei nicht dringend gewesen.

Es ist 11.21 Uhr an diesem Dienstag, dem 6. April, als sie ihren Tweet absetzt. Sie steht vor dem Wiener Allgemeinen Krankenhaus und wartet, bis ihre Mutter von einem Träger durch die große Glasschiebetür begleitet wird – mit einem ausgeprägten Tumor im Rippenfell, der ihr Schmerzen bereitet und am übernächsten Tag hätte entfernt werden sollen. Der Termin stand fest. Und platzte, als die Patientin nach einer 2,5-stündigen Anreise aus dem Salzkammergut bereits auf der Station angekommen war. Kein Intensivbett wegen Corona. Es tue ihm wahnsinnig leid, erklärte der behandelnde Chirurg der Tochter am Telefon. Warum hat er nicht früher abgesagt? Er habe bis zuletzt alles versucht und gehofft, dass doch noch ein Bett frei wird, erklärt er. Aber die Zahl der Intensivpatienten sei in den letzten Tagen regelrecht explodiert.

Die Mutter kommt mit verzweifeltem Blick auf die Tochter zu. Die beiden steigen in der Parkgarage ins Auto, fahren durch einen April-Graupelschauer zurück ins Salzkammergut. Für das, was gerade passiert ist, finden sie noch keine Worte. Umso lauter geht es währenddessen auf Twitter zu. Bedauern, Anteilnahme, aber auch Relativierungen bis hin zu Anfeindungen reihen sich unter Hiptmayrs Tweet. 450 Mal geteilt, 1300 Mal gelikt. Es wird ihr mit Abstand „erfolgreichster“ Tweet. „Das ist eigentlich krank“, sagt Hiptmayr, aber noch verstörender findet sie, wie ihre Mutter vom wichtigsten Spital Österreichs abgewiesen wurde. Ein Twitter-User weist Hiptmayr auf freie Intensivbetten in anderen Bundesländern hin und unterstellt ihr „Panikmache“. Ihr fehlt die Kraft, zu schreiben, wie zynisch das ist, und ihm die Geschichte von Anfang an zu erklären:

Am 4. März 2021 bekommt Hiptmayr senior ihre Diagnose im Krankenhaus Vöcklabruck. Der Krebs ist zurück. Im Rippenfell.

Eine hochkomplexe OP, die – wenn überhaupt – nur die Spezialisten im Wiener AKH durchführen können, im oberösterreichischen Landeskrankenhaus fehlen hierfür sowohl die personellen als auch die infrastrukturellen Voraussetzungen. Der Befund geht ans AKH. Der Chirurg, der die Patientin von einer früheren Krebsoperation kennt, bestellt Hiptmayr senior ein, checkt sie, ruft sie eine Woche später an und fixiert die Operation mit 8. April. Am 6. April werde sie aufgenommen. Die Tochter spricht ihn auf die angespannte Corona-Situation an. Der Arzt warnt: Aufgrund des „Bettendrucks“ könne er nicht ausschließen, dass der Eingriff kurzfristig abgesagt wird, vielleicht sogar noch am Tag vor der Aufnahme.

Es beginnt das große Zittern. Als Journalistin verfolgt Hiptmayr die Lage auf den Intensivstationen von Berufs wegen. Ab diesem Tag wird die Recherche persönlich. Die Zahlen steigen und steigen, führen zum Oster-Lockdown im Osten des Landes. Oberösterreich bleibt aufgelockert, doch das bringt der Familie herzlich wenig. Die Spezialisten, die über das künftige Leben ihrer Mutter entscheiden, sind in der Lockdown-Zone. Am 6. April läutet der Wecker um 5.45 Uhr. Die beiden packen sich zusammen und fahren nach Wien. Noch im Auto zittern sie bei jedem Handy-Pieps. Doch der befürchtete Anruf bleibt aus. Hiptmayr und ihre Mutter parken, bejahen am Haupteingang des AKH die Frage nach dem PCR-Test und melden sich beim Empfang. Die Tochter übergibt die Mutter in die Obhut eines Trägers und verabschiedet sich im Wissen, sie wohl frühestens in sieben Tagen besuchen zu können. Aus Erschöpfung und Erleichterung kommen ihr kurz die Tränen, dann fährt sie in ihre Wiener Wohnung. Der Anruf kommt, als sie sich daheim die Kontaktlinsen entfernen und nach einer schlaflosen Nacht endlich ausruhen möchte. Sie lässt die Kontaktlinsen an ihrem Platz, greift nach der ungeöffneten Reisetasche, fährt zurück ins AKH und dann mit der Mutter wieder heim ins Salzkammergut.