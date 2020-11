Kurienbischof Josef Clemens übernimmt im Stift Klosterneuburg

Der Sprecher des Stiftes bestätigt seine Bestellung auf profil-Anfrage, sagt aber: „Nähere Details wissen wir noch nicht.“ Per Dekret vom 26. Mai 2020 hatte die „Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und der Gesellschaften des Apostolischen Lebens“ in Rom – besser bekannt als Religiosenkongregation – eine apostolische Visitation im Augustiner Chorherren-Stift in Klosterneuburg verfügt. Grund waren unter anderem mangelhaft aufgearbeitete Missbrauchsfälle, die profil öffentlich gemacht hatte. Am 3. Juli ging der Bericht des Visitators nach Rom. Nun ist man dort zur Auffassung gekommen, dass das Stift von einem Außenstehenden aus der Krise geführt werden muss.