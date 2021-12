Kurz: 24 und kein bisschen jung

Dieser Artikel stammt aus profil Nr. 18 / 11 vom 02.05.2011

Vermutlich ist dies der hundertste Artikel über Sebastian Kurz, und man könnte einwenden, dass ihm das zu viel Ehre antut. Aber es geht nicht um Kurz als Person - es geht um ihn als Prototyp des politischen Funktionärs der Zukunft und um seine Bestellung als charakteristischen Ausfluss der aktuellen politischen Kultur.



Im Gegensatz zu vielen Kollegen habe ich mich in keiner Weise über diese Bestellung gewundert, nachdem ich zwei Tage davor Kurz’ Auftritt in der TV-Sendung "Im Zentrum" erlebt hatte: Da hatte sich einer bereits mit 24 Jahren perfekt - besser als selbst der ältere Wilfried Haslauer - den schwarzen Erfordernissen der Stunde angepasst. So konterte er Ingrid Thurnhers impliziten Vorwurf, dass der Kür Michael Spindeleggers keinerlei programmatische Diskussion vorausgegangen sei, nicht vielleicht mit dem Argument, dass man als Regierungspartei leider zu sofortigem Handeln gezwungen war, sondern er sang das Hohelied des neuen Obmanns: Die Partei habe eben in Spindelegger spontan und geschlossen den Besten erkannt.



Wenn der an Kurz’ Bestellung noch den geringsten Zweifel hegte, dann hat er ihn jetzt ad acta gelegt.



Auch warum eine vorausgehende Programmdiskussion nicht nötig gewesen sei, begründete der Jugendobmann schlagend: Die ÖVP müsse nur einfach "zu ihren alten Werten stehen", dann sei der Erfolg gesichert.



Der Gedanke, dass die Koalition mit einer FPÖ, die Fremdenhetze zum Parteiprogramm gemacht hat, im Widerspruch zu bürgerlichen "Werten" stehen könnte, ist ihm so fremd wie dem neuen Obmann: Natürlich müsse die ÖVP sich diese Option erhalten.



Niemand soll Sebastian Kurz mangelnde politische Erfahrung vorwerfen: Er funktioniert mit 24 Jahren wie andere erst mit 52. Er ist nicht nur, wie Spindelegger sagt, das größte politische Talent der ÖVP, sondern der Prototyp des perfekten Parteifunktionärs der Zukunft: fesch wie H. C. Strache; seinen Interviewern intellektuell durchaus ebenbürtig; vor allem aber bereit und fähig, alles und jedes so zu vertreten, wie es seiner Karriere und seiner Partei am nützlichsten scheint. In keinem seiner Interviews hat Kurz sich die geringste Blöße gegeben - er spricht längst perfektes Teflon.