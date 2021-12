Inseraten-Affäre, Falschaussage, Rücktritt: Die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz

Inseraten-Affäre

Anfang Oktober 2021 folgte dann der große Paukenschlag: Hausdurchsuchungen bei einer Reihe von Kurz-Vertrauten, unter anderem auch in Büros in der ÖVP-Zentrale beziehungsweise im Bundeskanzleramt am Ballhausplatz. Der Verdachtslage zufolge soll das Finanzministerium (BMF) dazu missbraucht worden sein, um Sebastian Kurz ganz nach oben zu befördern: zunächst an die Spitze seiner Partei, dann an die Spitze der Bundesregierung. Und zwar finanziert mit Geld der österreichischen Steuerzahler.

Die Verdachtslage zusammengefasst: Thomas Schmid – damals noch BMF-Generalsekretär – soll ab 2016 die Meinungsforscherin Sabine Beinschab beauftragt haben, wohlwollende Umfagen für Kurz herzustellen, die dann in den „Österreich“-Kanälen der Gebrüder Fellner veröffentlicht wurden. Bezahlt wurde – so der Vorwurf – über Scheingeschäfte. Dies mit Wissen und Duldung von Sebastian Kurz. Der Strafrahmen bei Untreue über 300.000 Euro beläuft sich auf bis zu zehn Jahre Haft.