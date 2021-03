Kurz und die EU: Europadämmerung

Sündenbockstrategie

Als Kurz anfing, sich für Politik zu interessieren, war die EU in seinem Umfeld nicht gut angeschrieben. Wegen der FPÖ-Regierungsbeteiligung war das Kabinett von Wolfgang Schüssel (ÖVP) unter Quarantäne gestellt. Damals glaubte man in Europa noch an die heilsame Wirkung eines Cordon sanitaire gegenüber rechtsnationalistischen Strömungen.



Dazu kam eine weitverbreitete Unart: Erfolge auf europäischer Ebene schrieben sich Politiker selbst zu, unangenehme Neuerungen jedoch der Europäischen Kommission. In die Europapolitik jeder Partei war die Sündenbockstrategie eingeschrieben, mehr oder weniger.



Für die Junge ÖVP, in der Kurz aktiv wurde, war Brüssel nicht viel mehr als ein Ort, den man gesehen haben sollte. Für seine rasante Karriere irrelevant; ein Praktikum in Brüssel hat er nie absolviert. Als Chef der Jungen ÖVP netzwerkte Kurz an der Seite des damaligen Außenministers Michael Spindelegger, von dem es am Ballhaus hinter vorgehaltener Hand hieß, seine Außenpolitik ende in Mistelbach. Betriebsbesuche, Feuerwehrfeste, "Kamingespräche" standen bei der JVP am Programm. Man mühte sich ab mit rechten Krawallmachern bei Zeltfesten, Alkoholexzessen und einem schrillen "Geil-o-Mobil"-Wahlkampf in Wien. Später stellte die Kurztruppe die Claqueure des "Aufgeht's"-Teams für den Spindelegger-Wahlkampf - der Anfang des Projekts Ballhausplatz.



Ein Sprungbrett zum Weltenbürger wurde für Kurz das Außenamt. Nicht so sehr der diplomatische Dienst - "ein herrliches Instrument, wie eine Stradivari-Geige", so nannte der Spitzendiplomat Albert Rohan das besondere Ambiente-, sondern der Weltwirtschaftsgipfel in Davos oder die legendären Pioniere in Silicon Valley. Das interessierte ihn mehr als Staatsbesuche oder EU-Gipfel. Er sprach von seinem "jüngeren Blick".



Es fiel ihm leicht, auf Loyalitäten zu pfeifen, ältere Kollegen im Kreise der Außenminister, die ihm, dem Jüngsten, anfangs mit Rat und Tat zur Seite standen, zu überrumpeln. Die Balkan-Konferenz 2016 mit Ungarn, Serbien, Mazedonien, Slowenien und Kroatien, die den Bau von Grenzzäunen anpeilte, war als Anti-Merkel-Aktion geplant. Die berühmte Balkanroute war zwar nie geschlossen, das Schlepperwesen blühte, doch der Durchzug von Flüchtenden stockte, und Kurz bestritt damit seine Wahlkämpfe. In deutschen Talkshows war er gern gesehener Gast, oft in der Rolle eines Pflichtverteidigers von Viktor Orbán.



Hochrangige EU-Politiker sahen darin eine Zeit lang einen Vorteil. Kurz konnte auf Krisengipfeln der EU noch mit Orbán reden. Herausgekommen ist nichts dabei. Auch nicht beim Visegrád-Bündnis, Kurz' Achse zu Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei.