Landbauer will nicht Landeshauptfrau-Stellvertreter heißen

Ihr neues Selbstbewusstsein demonstrierten die Spitzen der FPÖ in Niederösterreich bei einer Pressekonferenz am Montag dieser Woche. Sie zogen über die ersten 95 Tage ihrer Regierungsbeteiligung im Land Bilanz - und zwar ohne den Koalitionspartner, die ÖVP.

Landbauer dürfte mit dem Begriff „Frau” in seinem Titel hadern. Sogar auf der Webseite des Landes Niederösterreich wurde der Begriff heimlich entfernt. Und er führt auch in vielen Postings auf Facebook und Instagram eine falsche Bezeichnung an.

Anders ist das auf der offiziellen Webseite des Landes. „Udo Landbauer, Landeshauptfrau-Stv.” war dort noch am Tag der Angelobung Landbauers im März zu lesen. Irgendjemanden muss das gestört haben. Denn am 28. März wurde die Website bearbeitet; seitdem steht dort „LH-Stellvertreter". Diese Abkürzung verwenden die Blauen auch in offiziellen Presseaussendungen. FPÖ-Kollegen aus anderen Bundesländern scheinen es mit der richtigen Bezeichnung nicht allzu genau zu nehmen. In Presseaussendungen oder Website-Einträgen der FPÖ wird Landbauer regelmäßig „Landeshauptmann-Stellvertreter” genannt, in einem Bundesland, in dem es keinen Landeshauptmann gibt.